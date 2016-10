Kerber-Niederlage bei WTA-Finals Auf der letzten Rille

Vielleicht musste der letzte Punkt der Saison so enden. Ein Ball, der an der Netzkante hängen blieb, der in solch spitzem Winkel hinter das Netz fiel, dass sogar Angelique Kerber nicht mehr rannte. Wie anders sollte die beste Spielerin der Welt auch zu besiegen sein, die mit ihrer Defensivarbeit in diesem Jahr neue Maßstäbe gesetzt hatte?

Zwar war Kerber an diesem Abend in Singapur nur die zweitbeste Spielerin gewesen und sah sich beim 3:6, 4:6 gegen Dominika Cibulkova einem unnachgiebigen Trommelfeuer aus Angriffsschlägen gegenüber. Kurz vor Matchende hatte sie zudem gegenüber ihrem Trainer Torben Beltz die müden Beine beklagt. Doch gerade im letzten Spiel wehrte sich Kerber wieder mit der wilden und selbstbewussten Entschlossenheit, die sie in diesem Jahr auf den Tennisthron geführt hatte.

Auch in der Pressekonferenz nach dem Match war Kerber die Erschöpfung anzusehen. "Natürlich bin ich enttäuscht," sagte die 28-Jährige. "Aber ich habe noch mal alles aus meinem Körper herausgeholt und wieder bis zum letzten Punkt gekämpft." Es war nicht der finale Akt, den sich Kerber für ihr Jahr 2016 erhofft hatte. Ein Titel beim Jahresendturnier hätte ein letztes Ausrufezeichen hinter eine erstaunliche Saison gesetzt.

Australian Open, US Open - Höhepunkte eines großen Jahres

Aber auch in den Tagen von Singapur zeigte Kerber wieder genau jene Konstanz, die im Rückblick auf die vergangenen Monate besonders erstaunt. Ein Jahr mit Grand Slam Titel, vor allem dem ersten, ist für alle Tennisprofis etwas Besonderes. Doch Kerber erreichte fünf der sechs wichtigsten Endspiele der Saison, gewann bei den Australian Open und den US Open. Selbst in einer Ära der Rekorde, in der die Erfolge im Tennis nur unter wenigen Spielern und Spielerinnen aufgeteilt werden, ist eine solche Beständigkeit bemerkenswert.

Gerade nach den ersten großen Siegen wurde Kerber immer wieder auf Steffi Graf angesprochen. Kaum eine Pressekonferenz oder ein Interview vergingen ohne Fragen nach der 22-fachen Grand-Slam-Siegerin. Vergleiche mit den Erfolgen von Graf liegen in der Natur der Sache, zudem sich Kerbers Hauptrivalin Serena Williams anschickt, die Rekorde zu übertrumpfen. Doch Kerber ist in diesem Jahr nicht nur aus dem Schatten von Graf getreten, sie hat mit ihren Erfolgen der vergangenen neun Monate ein eigenes, kleines Kapitel der Tennisgeschichte aufgeschlagen.

Kerbers Aufstieg in diesem Jahr war keine spielerische Revolution. Sie hat nicht die eine große Änderung vorgenommen. Vielmehr haben verschiedene Bausteine zu einer Evolution der schon immer starken Defensivspielerin geführt. Nach wie vor absorbiert Kerber das Tempo ihrer Gegnerinnen so gut wie keine Zweite. Kaum einen Ball, den sie nicht noch über das Netz hebt. Auch die Fähigkeit, ihre Gegnerinnen mit andauernden Richtungswechseln, dem Einsatz von Winkeln, über den Platz zu manövrieren, ist noch präziser geworden. Kerber hat sich zudem beim Aufschlag stabilisiert.

Die Deutsche wird wohl nie mit Serena Williams mithalten können. Doch bringt sie ihren so wichtigen ersten Aufschlag meist sicher unter, gibt auch hier nur wenige Chancen zum schnellen Gegenangriff. Kerbers Vorhand landet mittlerweile fast immer tief und sicher im Platz der Gegnerin. Es sind solche kleinen Verbesserungen, die Kerber an die Spitze geführt haben. Dort finden sich meist die besten Angriffsspielerinnen, jene, die einen Ballwechsel aus dem Nichts beenden können. Kerber verkörpert hingegen den Houdini, kann sich mit ihren zahlreichen Tricks und Fähigkeiten fast immer aus Gefahrensituationen befreien. Um sie in einem wichtigen Match zu besiegen, braucht es schon eine solche Ausnahmeleistung wie Cibulkova sie bot.

SPIEGEL ONLINE, AP, REUTERS Kerbers Tennisjahr

Nach der Niederlage wurde Kerber in der Pressekonferenz gefragt, ob es denn diesen einen schönsten oder besten Moment des Jahres gab. Kerber wollte sich nicht entscheiden. Vielleicht wird die 28-Jährige, wenn Ruhe eingekehrt ist, an ihren US-Open-Sieg denken, daran, wie sie in New York die Weltranglistenspitze übernahm oder wie sie in Australien zum ersten Mal ein Grand-Slam-Turnier gewann. Sicherlich wird sie auch die olympische Silbermedaille nicht vergessen. Der wichtigste Moment des Jahres kam aber vermutlich vor all diesen Triumphen.

Denn bevor Kerber überraschend in Australien siegte, musste sie im ersten Spiel Matchball gegen die Japanerin Misaki Doi abwehren. Nur noch einen Satz gab sie danach im Laufe des Turniers ab. Niemand weiß, ob Kerber sich auch bei verlorener erster Runde in Melbourne auf einen ähnlichen Erfolgsweg begeben hätte. Gerade weil Kerber sich ihr Selbstvertrauen im Laufe der Jahre so hart erarbeiten musste. Erst in diesem Jahr ist die Perfektionistin, die in der Vergangenheit oft am eigenen Frust scheiterte, wirklich bei sich angekommen.

Die Australian Open werden auch bei der kommenden Ausgabe im Januar wieder enorme Wichtigkeit für Kerber haben. Dann beginnt das zweite Jahr, das Jahr des Verteidigens und Bestätigens. Zwar hat sie 2016 schon mehr erreicht, als die meisten je erwartet hätten. Aber die ehrgeizige Deutsche wird sich neue Ziele setzen. "Aber erst mal geht es in den Urlaub", sagte Kerber. "Über den Rest können wir dann in der Vorbereitung sprechen."