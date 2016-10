WTA-Finals Görges im Doppel ausgeschieden

Julia Görges hat mit ihrer tschechischen Partnerin Karolina Plisškova das Doppel-Halbfinale des WTA-Finals in Singapur verpasst. Das Duo verlor sein Auftaktmatch gegen die topgesetzten French-Open-Siegerinnen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic aus Frankreich in 1:25 Stunden 4:6, 2:6.

Fed-Cup-Spielerin Görges und US-Open-Finalistin Plisškova hatten in dieser Saison gemeinsam unter anderem das Halbfinale der Australian Open und in Wimbledon erreicht. Der Doppel-Wettbewerb beim Saisonfinale in Singapur wird anders als die Einzelkonkurrenz bereits von Beginn an im K.-o.-Modus gespielt. Die 27-jährige Görges, Einzelsiegerin von Stuttgart 2011, hatte sich zum ersten Mal für das WTA-Finale qualifiziert.