USA 320.000 Dollar Strafe für Baseball-Profi nach rassistischer Geste

Die nordamerikanische Baseball-Liga MLB hat Profi Yuli Gurriel für fünf Spiele gesperrt, nachdem er einen Gegenspieler mit einer rassistischen Geste beleidigt hatte. Gurriel spielte am Freitag für die Houston Astros gegen die Los Angeles Dodgers. Nach einem Homerun der Houston Astros zog Gurriel an seinen Augenwinkeln und schaute dabei den gegnerischen iranisch-japanischen Pitcher Yu Darvish der Los Angeles Dodgers an. Außerdem beleidigte er Darvish.

Die Sperre gelte erst in der neuen Spielzeit, da es nicht fair sei, die gesamte Mannschaft mit einer sofortigen Sperre zu bestrafen, sagte MLB-Commissioner Rob Manfred. In der MLB gebe es keinen Platz für Gesten wie diese. "Es gibt dafür keine Entschuldigung", so Manfred.

320.000 Dollar Strafe

Außerdem verliert Gurriel zur Strafe 320.000 Dollar, etwa 275.500 Euro, seines Jahresgehalts. Sein Verein will das Geld an wohltätige Zwecke spenden. Die Summe kann Gurriel verschmerzen. Er verdient derzeit etwa 12 Millionen Dollar im Jahr. Außerdem soll Gurriel ein besonderes "Bewusstseinstraining" absolvieren.

"Ich habe eine unverzeihliche, beleidigende Geste gemacht", räumte Gurriel ein. "Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich mit meiner Geste verletzt habe. Ich bereue es zutiefst. Ich möchte mich besonders bei dir entschuldigen, Yu Darvish, ein Pitcher, den ich sehr schätze und respektiere", so Gurriel.