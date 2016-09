Mehr als 150.000 Fans Neuer Zuschauer-Rekord beim Football

Am Bristol Motor Speedway im US-Bundesstaat Tennessee haben 156.990 Fans für einen Zuschauer-Weltrekord im Football gesorgt. Zum Collegespiel zwischen den Tennessee Volunteers und den Virginia Tech Hokies (45:24) kamen so viele Besucher wie nie zuvor. Die bisherige Bestmarke war 2013 beim Duell zwischen Notre Dame und Michigan aufgestellt worden (115.109).

In der US-Profiliga NFL liegt der Rekord bei 105.121. Dieser wurde 2011 in Arlington/Texas beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die New York Giants gesetzt. Zum Vorbereitungsspiel zwischen den Cowboys und den Houston Oilers waren 1994 in Mexiko-Stadt 112.376 Besucher gekommen.