Eishockey Puckjagd auf ungewohntem Terrain

Die Adler Mannheim haben das dritte "DEL Winter Game" unter freiem Himmel gewonnen. Vor 25.022 Zuschauern setzte sich der Meister von 2015 in der nicht ganz ausverkauften Sinsheimer Fußballarena am Ende klar 7:3 (1:1, 3:2, 3:0) gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Für die Veranstaltung hatten es die Schwenninger in Kauf genommen, ein Heimspiel rund 200 Kilometer entfernt von der eigenen Spielstätte auszutragen.

"Es ist ein Supererlebnis", sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, Franz Reindl - obwohl nicht wie erhofft 26.500 Fans ins Stadion gekommen waren. "Ich denke, dass das Herz jedes Eishockey-Fans höher schlägt, wenn er so etwas erleben darf. Es macht Spaß zuzuschauen." Mannheims-Trainer Sean Simpson pflichtete bei: "Es war wirklich eine Ehre, Teil dieses Events zu sein." Und auch Mannheims Routinier Marcel Goc zeigte sich begeistert: "Das war riesig und ein spezieller Tag für alle. Jeder hat es genossen und wird noch in zehn, zwanzig Jahren darüber reden."

Bei Minustemperaturen und leichtem Schneefall drehten die Adler im spektakulären Mitteldrittel ein 1:2 in eine zwischenzeitliche 4:2-Führung. Erst in den Schlussminuten sorgte der Favorit dann für ein deutlicheres Ergebnis. Mannheim zog damit nach Punkten mit Köln gleich und schob sich auf den dritten Platz, die Wild Wings bleiben Vorletzter der Tabelle.

Alle zwei Jahre veranstaltet die Deutsche Eishockey Liga ein solches Freiluftspektakel. Bei den beiden ersten Auflagen war jedoch der Zuschauerzuspruch größer: Zur Premiere 2013 in Nürnberg kamen 50.000 Zuschauer. 2015 sorgten in Düsseldorf 51.125 Besucher für eine europäische Rekordkulisse bei einem Eishockey-Ligaspiel. Der Weltrekord wurde beim "Winter Classic 2014" der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL aufgestellt. Damals wohnten 105.491 Zuschauer im Michigan Stadium der Partie zwischen den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs (3:2) bei.