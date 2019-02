Skistar Svindal über Olympische Spiele "Das IOC hat es geschafft, die Spiele kaputt zu machen"

Für Norwegens Skifahrer Aksel Lund Svindal haben die Olympischen Spiele ihre ursprünglichen Werte verloren. "Wer spricht denn heute noch von Freundschaft, Völkerverständigung und Fairplay? Fast niemand mehr", sagte der zweifache Olympiasieger der "Welt am Sonntag".

Das Internationale Olympische Komitee IOC habe es geschafft, die Spiele kaputt zu machen. "Das ist wirklich traurig für unseren Sport und für unsere Gesellschaft. Olympische Spiele werden mittlerweile wie eine Fußball-WM mit Bestechung, Untreue und Betrug in Verbindung gebracht", sagte er im Interview.

Svindal ergänzte jedoch, dass er sich gut vorstellen könne, bei einer Olympiabewerbung mitzumachen, wenn er "ein bisschen helfen könne". Dann hätten die Norweger die "einzigartige Möglichkeit", sich der ganzen Welt zu präsentieren, so Svindal.

Der 36-jährige Norweger hatte vor wenigen Tagen am Rande des Weltcups in Kitzbühel bekannt gegeben, dass er nach der in der kommenden Woche beginnenden Ski-Weltmeisterschaft im schwedischen Åre in diesem Monat seine Karriere beenden wird.

Svindal zählt mit zwei Olympiasiegen, fünf WM-Titeln und zwei Gesamtweltcupsiegen zu den erfolgreichsten Skirennfahrern der Geschichte.