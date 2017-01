Ski alpin Svindal und Ligety müssen Saison vorzeitig beenden

Der norwegische Skistar Aksel Lund Svindal muss nach einer Operation am Knie die Saison vorzeitig beenden. Auf Instagram postete der Skirennläufer am Dienstag ein Foto aus dem Krankenbett. "Seit Val Gardena habe ich ein seltsames Gefühl in meinem Knie gehabt", schrieb Svindal. Untersuchungen hätten nicht sicher ergeben, was damit nicht stimmte. Daraufhin habe er sich zu einer erneuten Operation entschieden. "Was sie (die Ärzte) entdeckt haben, ist, dass ein Meniskus nicht mehr mit dem Knochen verbunden war", schrieb Svindal.

"Das Gute ist, dass es große Chancen gibt, dass das im nächsten Winter viel besser aussieht. Das Schlechte ist, dass ich wieder auf Krücken gehen muss und in diesem Winter nicht mehr Ski fahren kann."

Schon im vergangenen Jahr hatte sich der bis dahin überragende Norweger mitten in der Saison auf der Streif in Kitzbühel das Kreuzband und den Meniskus im rechten Knie gerissen und zwangspausieren müssen. Nach Angaben des norwegischen Verbandes könne Svindal erst in sechs Monaten wieder auf Skiern stehen.

Auch für US-Star Ted Ligety ist diese Winter-Saison schon vorbei. Er fällt wegen eines Bandscheibenvorfalls am Rücken länger aus. Ligety sprach nach einigen Therapien, die nichts gebracht hätten, von einer "harten Entscheidung. Es ist schwierig zu akzeptieren, aber ich werde meinen WM-Titel im Riesenslalom in St. Moritz nicht verteidigen können", schrieb er bei Facebook.

Den Amerikaner, der auch 2011 und 2013 Weltmeister im Riesenslalom geworden war, plagten bereits seit dem Weltcup-Auftakt im Oktober in Sölden Schmerzen im Rücken. Platz fünf war deshalb das beste Saisonresultat.