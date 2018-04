Eiskunstlauf-Olympiasieger Savchenko und Massot laufen bei "Holiday on Ice"

Es war einer der Höhepunkte der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Das Eiskunstlauf-Paar Aljona Savchenko und Bruno Massot ging vom dritten Platz aus in ihre Kür, zeigte eine nahezu perfekt Eisshow - und gewann am Ende die Goldmedaille. Nun hat das Paar bekannt gegeben, in der kommenden Saison bei der Eiskunstlaufshow "Holiday on Ice" aufzutreten. Das teilten die Veranstalter mit.

"Wir sind gespannt darauf, jetzt für 'Holiday on Ice' die Showbühne zu betreten, die sportliche Höchstleistung und Eiskunstlauf zu einzigartigem Entertainment vereint", wurden Savchenko und Massot in einer Erklärung zitiert. Der Übergang in den Showbereich war nach dem Olympiasieg erwartet worden.

Mit Weltrekordkür zum Gold Aljona Savchenko und Bruno Massot haben mit einer grandiosen Aufholjagd die Goldmedaille im Paarlauf-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen gewonnen. Die WM-Zweiten sicherten sich mit einer Klasse-Kür in Pyeongchang noch den ersten Platz und... ... machten nach dem verpatzten Kurzprogramm gleich drei Ränge gut. Mit 235,90 Punkten distanzierte das Paar die Weltmeister Sui Wenjing/Han Cong aus China (235,47 Punkte) und die Kanadier Meagan Duhamel/Eric Radford (230,15 Punkte). Es war das erste olympische Paarlauf-Gold für Deutschland seit 66 Jahren. Savchenko und Massot verbesserten mit ihrer Kür mit 159,31 Punkten sogar ihren Rekord von 157,25 Punkten aus dem gewonnenen Grand-Prix-Finale im Dezember. In ihrem Programm zeigten Savchenko/Massot ihre ganze Klasse. Der Vortrag "La terre vue du ciel" (Die Erde von oben gesehen) wurde von Christopher Dean, dem legendären Bolero-Olympiasieger von 1984 mit Jayne Torvill, ausgearbeitet. Nahezu alle Elemente gelangen den Schützlingen von Trainer Alexander König perfekt. Vergessen war der Patzer des gebürtigen Franzosen Massot im Kurzprogramm, als er den Salchow nur doppelt gesprungen war. Für Savchenko erfüllte sich damit ein ganz besonderer Traum. Im vierten Anlauf steht die gebürtige Ukrainerin zum ersten Mal bei Olympia ganz oben auf dem Siegertreppchen. Mit ihrem früheren Partner Robin Szolkowy hatte sie zweimal Bronze geholt. Aufwendige Hebefiguren und ein schöner dreifacher Wurf-Flip überzeugten unter anderem die Jury. Ihre Kür könnte neue Maßstäbe setzen. "Sie kann zukunftsweisend sein", sagt Sportdirektor Udo Dönsdorf. Katarina Witt, Olympiasiegerin von 1984 und 1988, sprach von einer "Kür von unheimlicher Brillanz". Die beiden neuen Eiskunstlauf-Olympiasieger vergossen unmittelbar nach der Entscheidung Tränen. Anschließend wurde gejubelt und... ... mit dem ganzen Team gefeiert. "Es ist mein Moment. 2018 wird unser Jahr sein, haben wir uns gesagt. Das ist eine beeindruckende Geschichte. Ich bin überglücklich", sagte Savchenko. Massot fügte nach der furiosen Aufholjagd hinzu: "Wir sind zwei Kämpfer. Wir geben nicht auf." Die EM-Achten Annika Hocke/Ruben Blommaert (171,98 Punkte) erlaubten sich im Finale zu Romeo und Julia einige Unachtsamkeiten und kamen bei ihrer Premiere nach nur einem Jahr gemeinsamen Trainings auf Rang 16.

Ob das Engagement gleichbedeutend ist mit dem Ende ihrer sportlichen Karriere, ließen die gebürtige Ukrainerin und der eingebürgerte Franzose, die Ende März in Mailand auch den WM-Titel gewannen, offen. Eine Wettkampfrückkehr ist aber gerade bei der 34-jährigen Savchenko schwer vorstellbar. Eine wirkliche Perspektive böten nur die Winterspiele 2022 in Peking, dann wäre sie 38 Jahre alt.

An der lukrativen Showserie nahmen in der Vergangenheit unter anderen schon die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt und die Paarlauf-Idole Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler teil.

DPA Aljona Savchenko (l.) und Bruno Massot

In 14 deutschen Städten werden Savchenko und Massot mit jeweils zwei Paarperformances sowie im Showfinale auftreten. "Holiday on Ice" tourt vom 29. November bis zum 3. März 2019 durch 25 deutsche Städte sowie die österreichische Hauptstadt Wien. Die genauen Termine mit Savchenko und Massot werden in Kürze bekannt gegeben.