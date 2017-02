Biathlon-Weltmeister Doll Wie ein gutes Menü

Über den aktuellen Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll gibt es zweifellos einiges zu erzählen. Über seinen Vater allerdings noch viel mehr. Charly Doll hat eine bewegte Biografie, er hat sich gerne im Außergewöhnlichen herumgetrieben. Er war Deutscher Meister im Berglauf und Weltrekordler im Zwölf-Stunden-Lauf, nahm an 100-Kilometer-Läufen teil und hat ganz nebenbei bei Paul Bocuse das Kochen gelernt.

Sohn Benedikt wuchs demnach bei einem Sternekoch und Extremsportler auf, und gebracht hat ihm das in jedem Fall, Geschmack zu entwickeln: Geschmack am Erfolg und an der sportlichen Herausforderung. Und wohl auch daran, weiterzumachen, wenn es mal nicht so zu laufen scheint. Am Ende steht man irgendwann doch mal ganz oben auf der Bergspitze.

Dolls persönliche Bergspitze war ein Treppchen im Biathlon-Mekka Hochfilzen am vergangenen Samstag. Links auf der Treppe stand der Norweger Johannes Bö, rechts der Biathlon-Superstar Martin Fourcade, zwei ganz Große ihrer Branche. Aber über ihnen in der Mitte durfte Doll stehen, das allererste Mal in seinem Leben als Biathlon-Profi. Und dann gleich bei einer Weltmeisterschaft, Goldmedaillengewinner im Sprintrennen. Es ist eine Geschichte, die auch Vater Charly alle Ehre machen würde.

Immer wieder am Stehendschießen gescheitert

Die Platzhirsche im deutschen Biathlonteam sind eigentlich andere: Simon Schempp und Erik Lesser zum Beispiel, mit denen Doll schon vor acht Jahren bei den Junioren gemeinsam erfolgreich in der Staffel gelaufen ist. Danach sind Schempp und Lesser allerdings an ihm vorbeigezogen. Doll war immer schon ein passabler Läufer, aber mit dem Schießen hat es einfach nie so richtig hingehauen. Zwei Jahre lang hat er keinen einzigen Wettkampf mit null Fehlschüssen beendet, bis das WM-Sprintrennen von Hochfilzen kam.

Dass er überhaupt Biathlet geworden ist, ist erstaunlich genug. Vater Doll betreibt sein Hotelrestaurant in Hinterzarten. In dem 2600-Einwohner-Ort im Schwarzwald wird man gemeinhin Skispringer wie Dieter Thoma oder bestenfalls Nordisch Kombinierer wie dessen Onkel Georg. Doll hatte die Rothaus-Schanze vor der Nase, aber er entschied sich für die Skijägerei, auch wenn er dafür fürs Training eine Dreiviertelstunde Autoweg in Kauf nehmen musste. Dolls Großvater war Jäger, vielleicht steckte ihm das noch im Blut.

AFP Das Schießen ist Dolls Schwachstelle

Die Mühen haben sich jedenfalls jetzt gelohnt, wenn auch spät. Jahrelang wechselte Doll zwischen dem Weltcup und dem nachrangigeren IBU-Cup hin und her, den richtigen Durchbruch schien ihm einfach nicht zu gelingen. Erst als er seinen Trainingschwerpunkt aus dem Schwarzwald in den Thüringer Wald nach Oberhof verlegte und dort unter dem Bundestrainer Mark Kirchner trainierte, hat er sich stabilisiert.

Kirchner sagt, er habe immer an Doll geglaubt, auch für ihn ist der WM-Titel von Hochfilzen eine Art persönlicher Genugtuung. Möglicherweise bedankt sich Doll für das jahrelange Vertrauen des Bundestrainers ja mit einem Vier-Gänge-Menü. Der 26-Jährige betreibt in seiner Freizeit ein eigenes Kochblog. Lieblingsrezept: Rehrücken mit Spätzle, Maronen und Rotkohl.

Drei Rennen stehen bei den Männern noch an, für Schempp, Doll, Lesser oder Arnd Peiffer die Gelegenheit auf weitere Medaillen. Am Donnerstag geht es auf die 20-Kilometer-Einzelstrecke (14.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), am Freitag folgt die Staffel, den Abschluss bildet am Sonntag der Massenstart.

Doll kann in den abschließenden Rennen im Grunde passieren, was will. Er hat seinen Höhepunkt gehabt. Alles andere wäre eine Zugabe. Bei der Medal Ceremony am Samstag stand er noch etwas ungelenk zwischen den das Podest längst gewohnten Siegerehrungs-Profis Bö und Fourcade, aber möglicherweise bekommt er bei der WM ja noch die Gelegenheit, solche Auftritte zu trainieren.