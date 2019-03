Beim Massenstart über 15 Kilometer in Oslo hat der Norweger Johannes Thingnes Bø seinen 16. Sieg in dieser Weltcup-Saison geholt. 19,2 Sekunden nach ihm kam der Deutsche Arnd Peiffer ins Ziel, der sich wie Bø keinen einzigen Fehlschuss leistete. Benedikt Doll beschenkte sich an seinem 29. Geburtstag mit dem dritten Platz (+38 Sekunden, zwei Fehlschüsse).

Bis zum letzten Schießen war auch Philipp Nawrath vorne dabei. Der Führende Bø hatte den Schießstand bereits verlassen, als nacheinander die DSV-Athleten Peiffer, Doll und Nawrath zum Schießen ansetzten. Peiffer ging nach fünf Treffern als Zweiter in die letzte Runde, während Doll eine Strafrunde nehmen musste. Nawrath verfehlte zwei Scheiben und rutschte dadurch noch auf den neunten Platz ab (+1:24,4 Minuten, zwei Fehlschüsse).

Für Bø ist es der dritte Erfolg im dritten Rennen am letzten Wochenende der Weltcup-Saison. In seiner Heimat hatte der 25-jährige Norweger bereits den Sprint am Freitag sowie das Verfolgungsrennen am Samstag gewonnen und damit Martin Fourcades Rekord von 14 Siegen in einer Saison gebrochen. Bø hat in dieser Saison bereits die Kristallkugeln für den Gesamt-Weltcup, den Einzel-Weltcup, den Sprint-Weltcup und den Verfolgungs-Weltcup gewonnen. Durch den Triumph im Massenstart in Oslo kam nun auch der Titel im Massenstart hinzu.

Auch die deutschen Biathleten haben eine gute Saison erlebt. Peiffer eroberte sechsmal das Podest, darunter war sein Sieg im Einzel bei der WM in Östersund. Doll lief dreimal aufs Treppchen, auch Johannes Kühn und Roman Rees durften jeweils einmal das Podium besteigen. In der Staffel lagen die DSV-Athleten neben der Silbermedaille bei der WM zwei weitere Male unter den besten drei Teams.