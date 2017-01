Biathlon in Oberhof Peiffer wird Zweiter in der Verfolgung

Arnd Peiffer hat bei der Verfolgung in Oberhof den zweiten Platz erreicht. Der Deutsche musste sich unter schwierigen Bedingungen nur Biathlon-Star Martin Fourcade geschlagen geben. Der Franzose feierte seinen achten Saisonsieg im zehnten Einzelrennen und ging mit nur einem Schießfehler 1:09,9 Minuten vor Peiffer (drei Fehler) ins Ziel. Rang drei ging an Dominik Windisch (Italien, +1:32,60, fünf Fehler), der nur zwei Zehntel schneller war als Emil Hegle Svendsen aus Norwegen (fünf Fehler).

Erik Lesser, nach dem Sprint als Fünfter in die Verfolgung gestartet, begann gut: Nach zwei fehlerfreien Einlagen im Liegendschießen hatte der frühere Verfolgungsweltmeister zwischenzeitlich sogar in Führung gelegen, aber dann patzte er. Mit insgesamt fünf Schießfehlern fiel er schließlich jedoch zurück. Am Ende musst er sich mit Rang fünf begnügen.

Sehr enttäuschend verlief der Wettbewerb für Simon Schempp: Er war als Sechster ins Rennen gegangen, verlor durch insgesamt sechs Schießfehler aber schnell den Anschluss und schaffte es nur auf Platz 20. Drittbester Deutscher wurde der für Belgien startende Michael Roesch mit Rang 14.