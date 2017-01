Biathlon-Massenstart Schempp und Lesser feiern Doppelsieg

Simon Schempp hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups im thüringischen Oberhof den elften Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Der 28-Jährige setzte sich im Massenstart über 15 Kilometer mit einem Schießfehler im Schlussspurt knapp vor Erik Lesser (ein Fehler) und dem Favoriten Martin Fourcade aus Frankreich (2) durch. Für Schempp war es nicht nur der erste Sieg in diesem Winter, der Doppelerfolg bedeutete auch den ersten deutschen Männer-Sieg in Oberhof seit 2012.

Auf der letzten von fünf Runden sah es lange so aus, als würde erneut der Gesamtweltcup-Führende Fourcade gewinnen, der zuvor acht der zehn ausgetragenen Einzelrennen der Saison für sich entscheiden konnte. Doch das deutsche Duo legte einen starken Zielsprint hin: Schempp lag am Ende 0,4 Sekunden vor Fourcade, und Lesser setzte sich dank eines Ausfallschritts im Foto-Finish gegen den Franzosen durch.

"Martin hat auf der letzten Runde gleich angegriffen, ich konnte aber dranbleiben. Da ich im Windschatten war, habe ich ein paar Körner sparen können. Das hat am Ende den Ausschlag gegeben", sagte Schempp im ZDF. Auch Lesser war überglücklich: "Ich hätte nie gedacht, dass sich der Fourcade noch abkochen lässt vom kleinen Lesser. Da hat sich das Krafttraining mal gelohnt."

Auch Lesser lag zwischenzeitlich schon in Führung, musste sich nach einem Fehler im letzten Schießen aber zunächst wieder im Mittelfeld einreihen. Rund 20.000 Fans feierten in Oberhof den Doppelsieg von Schempp und Lesser.

Der ehemalige Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer hatte mit seinem zweiten Platz in der Verfolgung am Vortag bereits für ein starkes Resultat in Thüringen gesorgt. Lesser hatte in diesem Rennen als Fünfter überzeugt.