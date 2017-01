Biathlon in Antholz Schempp wird Fünfter bei Schipulin-Sieg

Simon Schempp ist bei der WM-Generalprobe in Antholz im Einzel als bester deutscher Biathlet auf Platz fünf gelaufen. Beim letzten Weltcup drei Wochen vor der Weltmeisterschaft kassierte Schempp nach zwei Schießfehlern zwei Strafminuten. Der 28-Jährige lag 1:09,8 Minuten hinter dem Sieger Anton Schipulin. Der Russe schoss nur eine Strafminute und gewann über die 20 Kilometer vor Weltcup- Spitzenreiter Martin Fourcade aus Frankreich. Dritter wurde Sergej Semenow aus der Ukraine vor Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen aus Norwegen.

"Ein fünfter Platz ist nicht so schlecht, deswegen bin ich sehr zufrieden", sagte Schempp im ZDF: "Ich komme mit der Höhe [1640 Meter] hier gut zurecht, ich habe keine großen Probleme und fühle mich sehr wohl."

Zweitbester deutscher Skijäger war Arnd Peiffer als Neunter. Elfter wurde Benedikt Doll, der diesmal auch am Schießstand überzeugen konnte. Erik Lesser beendete das Rennen nach drei Schießfehlern nicht in den Top 20.

Am Samstag (13.30 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE) will Laura Dahlmeier im Massenstart der Frauen das Gelbe Trikot erfolgreich verteidigen, das sie am Donnerstag durch ihren Einzel-Sieg zurückerobert hatte.