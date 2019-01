Die Biathletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) haben beim Heimweltcup in Oberhof den Staffel-Sieg im letzten Schießen noch aus der Hand gegeben. Über 4x6 Kilometer lief das DSV-Quartett in der Formation Karolin Horchler, Franziska Hildebrand, Franziska Preuß und Denise Herrmann jedoch noch auf einen umjubelten zweiten Platz hinter Russland.

Vor dem letzten Schießen hatten die deutschen Frauen noch in Führung gelegen, doch Herrmann zeigte Nerven und musste nach fünf Schießfehlern zweimal in die Strafrunde. Insgesamt leistete sich das deutsche Team zehn Nachlader. Der Rückstand auf die Russinnen, die in 1:18,46,3 Minuten bei insgesamt acht Schießfehlern gewannen, betrug 33,5 Sekunden. Dritter wurde Tschechien (36,7 Sekunden zurück).

DPA Karolin Horchler, Franziska Hildebrand, Franziska Preuß und Denise Herrmann (v.l.n.r.)

Zuletzt hatte die DSV-Staffel vor genau einem Jahr beim Weltcup in Ruhpolding auf dem Podest ganz oben gestanden. Beim bislang einzigen Staffelrennen des Winters in Hochfilzen hatten die DSV-Frauen den siebten Rang belegt.

Startläuferin Horchler übergab nach drei Nachladern mit 23,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Rang drei an Hildebrand. Die 31-Jährige ließ sich auch von einem Sturz nicht bremsen und lieferte ein fulminantes Rennen ab. Mit 14 Sekunden vor Russland übergab Hildebrand nach fehlerfreiem Schießen als Erste auf Preuß. Die leistete sich vier Nachlader, blieb aber hauchdünn vorne.

Ab Mittwoch steht der zweite Heimweltcup in Ruhpolding auf dem Programm. Dann werden auch Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier, die wegen eines Infekts auf einen Start in Oberhof verzichtet hatte, und Vanessa Hinz, die wegen einer Erkältung fehlte, wieder dabei sein.