Biathlon in Oberhof Hammerschmidt Vierte, Hinz auf Platz sechs

Für eine Platzierung ganz vorn hat es nicht gereicht, dennoch haben die deutschen Biathletinnen bei der Verfolgung in Oberhof eine gute Leistung gezeigt. Zwei Athletinnen schafften es in die Top Ten: Maren Hammerschmidt (+2:05,9 Minuten, fünf Schießfehler) wurde Vierte, Vanessa Hinz (+2:23,40), von Position 34 gestartet, gelang mit nur zwei Schießfehlern eine Aufholjagd bis auf Platz sechs.

Franziska Hildebrand verbesserte sich ebenfalls und wurde Zwölfte, Nadine Horchler landete auf Platz 17. Der Sieg ging an Marie Dorin Habert aus Frankreich. Sie war 38,80 Sekunden schneller als die Zweitplatzierte Gabriela Koukalova aus Tschechien (drei Fehler). Kaisa Mäkäräinen (Finnland, +1:19,1, vier Fehler) sicherte sich den dritten Rang.

Laura Dahlmeier hatte zugunsten der WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) auf Sprint und Verfolgung in Oberhof verzichtet. Dadurch verlor sie ihre Führung im Gesamtweltcup an Koukalova, auch Mäkäräinen ging vorbei. Erst am Sonntag (14.40 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und Eurosport) wird Dahlmeier in Oberhof beim Massenstart antreten.