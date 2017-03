Biathlon in Oslo Norweger Bö gewinnt letztes Sprintrennen der Saison

Der Norweger Johannes Thingnes Bö hat den letzten Sprint des Weltcup-Winters gewonnen. Rang zwei ging an den französischen Weltcup-Gesamtsieger Martin Fourcade, der nach einem Fehler 13,6 Sekunden Rückstand hatte. Dritter wurde der fehlerfrei schießende Russe Anton Schipulin. Er lag 21,3 Sekunden hinter dem Sieger.

Die deutschen Biathleten haben die Podestplätze in Oslo klar verpasst. Benedikt Doll lief als bester der sechs DSV-Teilnehmer auf Rang elf. Der Sprint-Weltmeister hatte nach einer Strafrunde 48,7 Sekunden Rückstand und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Samstag (15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Nach seinem Verfolgungssieg zuletzt in Kontiolahti kam Arnd Peiffer auf Platz 14 (1 Fehler/+ 59,5 Sekunden) ins Ziel. Nach überstandener Angina und zwei Wochen Wettkampfpause erreichte Massenstart-Weltmeister Simon Schempp (1 Fehler/1:12,1 Minuten) Platz 24. "Es war ein extrem hartes Rennen. Ich hoffe, dass ich mich gut erhole", sagte Schempp. Er will am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) seine Führung in der Massenstart-Wertung verteidigen und die kleine Kristallkugel gewinnen.