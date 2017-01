Biathlon in Ruhpolding Schempp und Peiffer verpassen das Podest

Fünf Tage nach seinem ersten Saisonsieg hat Biathlet Simon Schempp beim Weltcup in Ruhpolding einen Podestplatz knapp verpasst. Der ehemalige Staffel-Weltmeister musste sich im Sprint über zehn Kilometer nach einem Schießfehler mit Rang fünf zufrieden geben. Beim neunten Saisonerfolg des Franzosen Martin Fourcade war Arnd Peiffer (keine Schießfehler) als Vierter bester DSV-Athlet.

Peiffer fehlten 12,1 Sekunden zum Podium, auf dem hinter dem fehlerfreien Fourcade Julian Eberhard (Österreich/+18 Sekunden) und Emil Hegle Svendsen (Norwegen/+39,7) standen, die ebenfalls ohne Strafrunde blieben.

Schempp hatte am Sonntag in Oberhof den Massenstart im Zielsprint sehr knapp vor Teamkollege Erik Lesser und Fourcade gewonnen. Zuvor stand Schempp als Massenstart-Zweiter in Nove Mesto bereits auf dem Podest.