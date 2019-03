Johannes Thingnes Bø hat den Sprint der Männer bei der Biathlon-WM in Östersund gewonnen. Obwohl er sich im Stehen einen Fehlschuss leistete, kam Bø mit 13,7 Sekunden Vorsprung auf den Russen Alexander Loginov ins Ziel. Die Bronze-Medaille sicherte sich Quentin Fillon Maillet (+16,5s) aus Frankreich. Der siebenfache Gesamtweltcup-Sieger Martin Fourcade schaffte es nur auf Platz sechs.

Beim zweiten Schießen im Stehendanschlag verfehlte Bø einmal die Zielscheibe, Loginov und Fillon Maillet trafen jeweils alle Versuche. Mit einer starken Leistung auf der Loipe sicherte sich der Norweger trotzdem Gold - am Ende hatte Bø 31,8 Sekunden Vorsprung auf den Zweitschnellsten. Für den 25-Jährigen ist es schon die zweite Gold-Medaille bei der Biathlon-WM in Schweden - zum Auftakt der Weltmeisterschaft gewann Norwegen die Mixed-Staffel.

REUTERS Johannes Thingnes Bø im Ziel

Die deutschen Biathleten blieben außer Reichweite der Medaillenränge. Erik Lesser (8.) und Arnd Peiffer (9.) kamen unter die besten Zehn, nur knapp dahinter landeten Benedikt Doll (11.), Sprint-Weltmeister von 2017, und Philipp Nawrath (12.). Doll hatte vor dem letzten Schießen noch Chancen auf Silber oder Bronze, musste jedoch zwei Strafrunden laufen. "Das ist sehr ärgerlich. Ich habe mich eigentlich wie schon in der Mixed-Staffel richtig gut gefühlt, konnte es dann aber nicht umsetzen", sagte Doll im ARD-Interview.

Bø war bereits 2015 im finnischen Kontiolahti Sprint-Weltmeister geworden, in Hochfilzen holte er 2017 Silber. In dieser Weltcup-Saison führt Bø die Gesamtwertung mit 936 Punkten an - 291 Punkte mehr als Loginov, der auf dem zweiten Platz steht.

