Biathlon-Staffel Dahlmeier führt Deutschland zu Auftaktsieg

Laura Dahlmeier hat zum Abschluss des Weltcups im slowenischen Pokljuka die deutschen Biathletinnen zum Staffelsieg geführt. Mit einer Attacke in der letzten Abfahrt hängte die 23 Jahre alte Verfolgungs-Weltmeisterin Frankreichs Schlussläuferin Marie Dorin-Habert ab und durfte anschließend mit Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Maren Hammerschmidt den Sieg bejubeln.

Über die 4 x 6 Kilometer leistete sich das deutsche Quartett im ersten Saison-Staffelrennen zwar neun Nachlader, hatte aber am Ende 10,1 Sekunden Vorsprung auf Frankreich. Rang drei ging an die Ukraine. Nach ihrem Doppel-Coup im Sprint und in der Verfolgung war es für Dahlmeier der dritte Sieg in Pokljuka im dritten Rennen.