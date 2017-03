Sieg in der Verfolgung von Pyeonchang Keine ist so schnell wie Dahlmeier

Aktuell ist sie nicht zu stoppen. Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier hat den nächsten Sieg eingefahren, in der Verfolgung im südkoreanischen Pyeonchang fuhr sie ihren fünften Einzel-Erfolg in Serie ein. Rekordhalterin ist die Schwedin Magdalena Forsberg mit acht Siegen in Folge.

Dahlmeier leistete sich bei vier Schießen keinen Fehler und baute durch den neunten Saisonsieg auch ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Im Ziel hatte die 23-Jährige 1:12,6 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Kaisa Mäkäräinen aus Finnland, Dritte wurde die Französin Anais Bescond mit 1:18,9 Minuten Rückstand.

"Es war ein perfektes Rennen", sagte Dahlmeier in der ARD. Zuvor hatte sie am Donnerstag im Sprint auf der Olympia-Strecke von 2018 gesiegt. Franziska Hildebrand vergab mit einem Fehler beim letzten Schießen den zweiten deutschen Doppelerfolg des Winters. Sie musste sich mit Rang sechs begnügen (+1:42,7 Minuten).