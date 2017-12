Biathlon Dahlmeier sprintet in Annecy auf Rang zwei

Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier hat sich mit ihrem ersten Podestplatz im Olympia-Winter die Qualifikation für die Winterspiele in Pyeongchang gesichert. Beim Weltcup im französischen Le Grand-Bornand in Annecy belegte die 24-Jährige im Sprint den zweiten Platz. Nach 7,5 Kilometern musste sich Dahlmeier, die zum Saison-Auftakt in Östersund wegen einer Erkältung gefehlt hatte, nur der ebenfalls fehlerfreien Slowakin Anastasiya Kuzmina geschlagen geben.

Dahlmeier verpasste den 18. Weltcupsieg ihrer Karriere um 33,9 Sekunden. Dritte wurde die Ukrainerin Wita Semerenko (0 Fehler). "Der Winter hat bei mir auch schon vor ein paar Wochen angefangen. Aber das ist die erste Podestplatzierung im Einzel und ich bin sehr happy darüber", sagte Dahlmeier im ZDF: "Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent. Aber es hat richtig Spaß gemacht, hier zu laufen."

Zweitbeste Deutsche wurde die zweimalige Östersund-Siegerin Denise Herrmann. Die ehemalige Langläuferin belegte mit einem Schießfehler den fünften Platz. Maren Hammerschmidt (1) schaffte es als Neunte ebenfalls in die Top Ten. Vanessa Hinz (1) wurde 18., Franziska Hildebrand (1) 42. Franziska Preuß (2), die nach einer einwöchigen Erkältungspause in den Weltcup zurückgekehrt war, musste sich mit Platz 48 zufrieden geben. Alle deutschen Starterinnen qualifizierten sich für die Verfolgung am Samstag (11.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD und Eurosport).