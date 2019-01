Biathlon in Antholz Dahlmeier muss nach Sprintrennen medizinisch betreut werden

Deutschlands beste Biathletin Laura Dahlmeier hat beim Weltcup-Sprint in Antholz mit dem vierten Platz ihre starke Form bestätigt, zum Podest fehlten ihr nur 0,7 Sekunden. Im Ziel brach Dahlmeier zusammen, musste medizinisch betreut und von Mannschaftsarzt Klaus Marquardt in die Kabine begleitet werden. "Die letzten Meter waren brutal, ich wäre fast ins VIP-Zelt abgebogen und hätte es nicht mehr bis ins Ziel geschafft", sagte Dahlmeier und meinte, sie sei "gewankt wie so eine Besoffene".

Damen-Bundestrainer Kristian Mehringer machte sich Sorgen um seine Vorzeigeathletin. "Am Schießstand hat die Laura sauber gearbeitet. Aber so, wie sie ins Ziel gekommen ist, ist es nicht erfreulich für uns Trainer", sagte Mehringer. Dahlmeier hatte sich auf dem Schlussabschnitt komplett verausgabt. Nachdem sie wieder zu Kräften gekommen war, sagte sie: "Ich habe auf der zweiten Runde versucht, Körner zu sparen. Die Taktik ist grundsätzlich aufgegangen, aber die Ziellinie hätte gerne etwas früher kommen können. Insgesamt war es ein tolles Rennen."

Dahlmeier hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Wegen gesundheitlicher Probleme und eines geschwächten Immunsystems musste die Doppel-Olympiasiegerin von Pyeongchang wochenlang pausieren und verpasste den Saisonstart. Bei ihrem ersten Weltcup-Rennen in diesem Winter Ende Dezember fuhr sie im tschechischen Nove Mesto im Sprint auf den zweiten Platz - legte danach aber eine weitere Zwangspause ein.

Ziel der 25-Jährigen ist es, in gut sechs Wochen topfit zu sein, wenn die Biathlon-Weltmeisterschaft beginnt. Der Saisonhöhepunkt findet vom 7. bis zum 17. März im schwedischen Östersund statt.

Das Sprintrennen in Antholz gewann die Tschechin Marketa Davidova, die ihren ersten Weltcup-Sieg feierte. Kaisa Mäkäräinen aus Finnland wurde Zweite, die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland landete knapp vor Dahlmeier auf Platz drei. Die Führende im Gesamt-Weltcup, Dorothea Wierer aus Italien, wurde Achte. Denise Hermann musste sich nach drei Strafrunden als zweitbeste deutsche Starterin mit Platz 14 zufrieden geben.