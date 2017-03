Biathlon Dahlmeier und Rees Dritte in Single-Mixed-Staffel

Einen Tag nach ihrem erstmaligen Triumph im Biathlon-Gesamtweltcup ist Laura Dahlmeier in der Single-Mixed-Staffel mit Roman Rees im finnischen Kontiolahti auf Rang drei gelaufen. Die siebenmalige Weltmeisterin und der noch nicht so weltcuperfahrene Rees leisteten sich zum Abschluss des vorletzten Saison-Weltcups insgesamt sechs Nachlader. Das Duo hatte am Ende 33,3 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Österreicher Lisa Theresa Hauser und Simon Eder. Rang zwei ging an die US-Amerikaner Susan Dunklee und Lowell Bailey (32,8 Sekunden zurück).

Nach ihren ersten beiden Schießeinlagen übergab Dahlmeier als Zweite mit nur 0,5 Sekunden Rückstand auf Kasachstan. Doch das Feld lag eng beieinander, Rees brauchte zwei Extrapatronen im Stehendschießen und gab Dahlmeier einen Rückstand von 26,6 Sekunden mit auf ihre zweite Runde.

Von Rang zehn arbeitete sich die 23-Jährige trotz drei Nachladern auf Position vier nach vorne. Rees kämpfte beim letzten Schießen in einem Quartett um die Podestplätze hinter dem enteilten Österreicher Eder. Mit einer tadellosen Schießeinlage legte er in seinem erst achten Weltcuprennen die Grundlage für den Podestrang. Im Schlussspurt musste er sich Einzel-Weltmeister Bailey knapp um 0,5 Sekunden geschlagen geben.