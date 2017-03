Biathlon in Kontiolahti Fourcade feiert Rekordsieg

Martin Fourcade hat den nächsten Rekord im Biathlon-Weltcup aufgestellt und nach dem Gesamtweltcup auch die kleine Kristallkugel im Sprint gewonnen. Der Franzose feierte im finnischen Kontiolahti nach zehn Kilometern trotz eines Schießfehlers seinen 13. Saisonsieg - häufiger hat kein anderer Biathlet in einem Winter triumphiert. 2004 hatte Ole Einar Björndalen zwölfmal gewonnen. Fourcade verwies die fehlerfreien Ondrej Moravec (Tschechien/+0,6 Sekunden) und Emil Hegle Svendsen (Norwegen/+9,4) auf die Plätze zwei und drei.

Bester Deutscher war Arnd Peiffer auf Platz fünf (+22,3). Der Ex-Weltmeister blieb ebenso fehlerlos wie Roman Rees, der am Ende überraschend zwölfter wurde (+45,4). Peiffer startet am Samstag (12.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) mit Podestchancen in die Verfolgung. Massenstart-Weltmeister Simon Schempp fehlte wie zuletzt in Pyeongchang krankheitsbedingt, kurzfristig verzichtete auch der erkältete Erik Lesser auf seinen Start.

Der vorletzte Weltcup der Saison sollte ursprünglich in Tjumen (Russland) stattfinden, war im Zuge der schweren Dopinganschuldigungen gegen russische Biathleten allerdings nach Finnland verlegt worden.