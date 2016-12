Biathlon Fourcade holt sechsten Saisonsieg, Schempp Vierter

Martin Fourcade hat seine Siegesserie im Biathlon-Weltcup fortgesetzt. Der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger aus Frankreich setzte sich im tschechischen Nove Mesto nach dem Sprint auch in der Verfolgung durch und feierte seinen sechsten Saisonsieg im siebten Einzelrennen. Der 29-Jährige schoss einen Fehler und verwies den Russen Anton Schipulin und den Franzosen Quentin Fillon-Maillet auf die Plätze zwei und drei. Simon Schempp hatte im Zielsprint das Nachsehen und war als Vierter bester Deutscher.

Deutscher Vierfacherfolg in der Nordischen Kombination

Johannes Rydzek hat den deutschen Kombinierern den sechsten Saisonsieg im Weltcup beschert. Der Weltmeister gewann in Ramsau am Dachstein und verteidigte nach seinem dritten Erfolg in diesem Winter die Gesamtführung. Nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf hatte Rydzek mit einer Zeit von 22:23,6 Minuten 1,5 Sekunden Vorsprung auf Fabian Rießle. Dritter wurde mit 8,7 Sekunden Rückstand Eric Frenzel, der das Springen gewonnen hatte. Vinzenz Geiger belegte Platz vier und schaffte damit sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis. Björn Kircheisen wurde Zehnter.

Österreicher Franz gewinnt Abfahrt in Gröden

Der Österreicher Max Franz hat überraschend die Weltcup-Abfahrt in Gröden gewonnen. Der 27 Jahre alte Skirennfahrer siegte in Südtirol mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung vor Aksel Lund Svindal aus Norwegen und feierte den ersten Weltcup-Erfolg. Dritter wurde Steven Nyman aus den USA (+0,41 Sekunden). Die deutschen Starter enttäuschten im Gegensatz zum Super-G am Freitag: Thomas Dreßen kam auf Rang 26 (+1,39) als einziger DSV-Athlet in die Punkte. Josef Ferstl als 31. (+1,67) und Andreas Sander als 33. (+1,74) verpassten die Top 30.