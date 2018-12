Die World Team Challenge der Biathleten in der Arena auf Schalke ist ein stimmungsvoller Mixed-Wettbewerb, der nicht in die Weltcup-Wertung eingeht. Der Spaß steht im Vordergrund. Deswegen ist es genau der richtige Rahmen für emotionale Momente. Das dachte sich vermutlich auch der Deutsche Benedikt Doll, als er auf Platz drei liegend auf die Ziellinie einbog. Doll schaute sich um und sah, dass Ole Einar Bjørndalen direkt hinter ihm lag.

Mit acht Olympiasiegen und 20 WM-Titeln ist der Norweger der erfolgreichste Biathlet der Geschichte. Eigentlich hat er seine große Karriere schon beendet. In Gelsenkirchen trat er trotzdem noch einmal an - an der Seite seiner Ehefrau Darja Domratschewa, ihrerseits vierfache Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin, die ebenfalls bereits zurückgetreten ist.

Doll wollte nicht, dass sich diese beiden Legenden mit einem vierten Platz verabschieden, deswegen wartete er und winkte Bjørndalen vorbei. Hand in Hand fuhren die beiden durchs Ziel, wobei Doll darauf achtete, knapp hinter dem Norweger zu bleiben. So freuten sich Bjørndalen und Domratschewa zum Abschied über einen geschenkten Podestplatz. Doll und seine Partnerin Denise Herrmann wurden für ihre Fairness gefeiert.

Den Sieg sicherten sich das italienische Gespann Lukas Hofer und Dorthea Wierer, mit nur 1,2 Sekunden Vorsprung vor den Deutschen Simon Schempp und Franziska Preuß. Obwohl sie den Erfolg so knapp verpassten, waren Schempp und Preuß nicht enttäuscht. "Wenn man als deutsches Team vorne mitläuft, macht es so viel Spaß. Das gibt einem als Sportler sehr viel", sagte Schempp.