Biathlon-Legende Bjørndalen beendet seine Karriere

Selten hat ein Athlet eine Sportart so geprägt wie Ole Einar Bjørndalen Biathlon. Nun hat die norwegische Legende ihre Karriere beendet - nach acht Olympiasiegen, 20 WM-Titeln und 94 Weltcup-Erfolgen. Bjørndalen ist 44 Jahre alt, er verpasste aus sportlichen Gründen die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang und seitdem wurde über ein Karriereende spekuliert. Nun gab er diesen Schritt selbst bekannt.

"Meine Motivation ist ungebrochen. Ich habe eine unglaubliche Freude am Sport", sagte Bjørndalen mit Tränen in den Augen, berichtete aber auch von gesundheitlichen Problemen. "Ich hätte gerne noch einige Jahre weitergemacht, doch dies ist die letzte Saison."

Seit seinem Debüt am 18. März 1993 bestritt Bjørndalen 580 Weltcup-Rennen, er gewann 135 Titel, sein letzter Erfolg datiert vom 2. Dezember 2015. Bei Großereignissen war er jedoch auch nach seinem letzten Weltcup-Sieg erfolgreich, so gewann er bei der WM 2016 insgesamt vier Medaillen, darunter Gold in der Staffel und auch 2017 in Hochfilzen sprang in der Verfolgung noch eine Bronzemedaille heraus.

Darauf hatte Bjørndalen auch im Vorfeld der Spiele in Südkorea gehofft, doch im starken norwegischen Team konnte er sich nicht mehr durchsetzen. In Pyeongchang war er trotzdem, zur Unterstützung seiner Ehefrau Darja Domracheva.

Ob und in welcher Form er dem Sport, den er mehr als zwei Jahrzehnte prägte, erhalten bleibt, ist offen. Gemutmaßt wurde zuletzt über eine Karriere als Funktionär, vom Weltverbands-Präsident Anders Besseberg war Bjørndalen bereits als Nachfolger ins Spiel gebracht worden. Zunächst wird sich Bjørndalen jedoch seiner Familie widmen, mit der weißrussischen Biathletin Domracheva hat er die Tochter Xenia.