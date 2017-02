Fazit der Weltmeisterschaften im Ski alpin und Biathlon Titel, Tränen, Temperamente

Am Ende war Zeit für ganz große Gefühle. Felix Neureuther stand vor dem TV-Mikrofon, er wollte sprechen, aber dann versagte ihm die Stimme. Immer wieder hob er an, immer wieder stockte er, dann wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht. So bewegt hatte man Neureuther in den 14 Jahren seiner Karriere in der Öffentlichkeit noch nie gesehen. Er war überwältigt von seinen Emotionen, nach dem dritten Platz beim WM-Slalom von St. Moritz. Als Neureuther doch Worte gefunden hatte, sagte er: "Normalerweise bin ich nicht so eine Pussy, aber heute kommt einfach alles hoch."

240 Kilometer weiter nordöstlich siegten am gleichen Tag zwei deutsche Biathleten im Massenstart. Laura Dahlmeier holte in Hochfilzen ihren bereits fünften Titel bei dieser WM, Simon Schempp wurde erstmals in seiner Laufbahn Weltmeister in einem Einzelrennen. Ein triumphaler, letztlich aber nur konsequenter Abschluss der goldenen Tage in Tirol.

Am Sonntag endeten die Weltmeisterschaften der alpinen Skirennläufer und der Biathleten, und allein die Bilder der deutschen Medaillengewinner bei den letzten Wettkämpfen verdeutlichten die großen Unterschiede in den beiden Sparten. Im Engadin sorgte Neureuthers Bronzemedaille als einziges Edelmetall für den DSV nicht nur für einen erlösenden und versöhnlichen Abschluss, sondern auch für überbordende Gefühlsausbrüche. In Hochfilzen dagegen muteten die finalen Erfolge fast schon wie Routine an - bei sieben Goldmedaillen und einer silbernen in elf Rennen. Es lagen Welten zwischen St. Moritz und Hochfilzen.

"Da kommt jetzt alles hoch"

Neureuthers phänomenaler Lauf im zweiten Durchgang, mit dem er beim österreichischen Doppelsieg von Marcel Hirscher vor Manuel Feller noch vom zehnten auf den dritten Platz fuhr, verhinderte ein komplettes Debakel der DSV-Delegation. Welch großen Druck der 32-Jährige verspürte, wurde bei seinem ergriffenen Auftritt nach dem Rennen sichtbar. "Da kommt alles hoch, die ganzen letzten 14 Jahre, und jetzt steh ich hier", sagte Neureuther, der 2003 in St. Moritz als 18-Jähriger sein WM-Debüt gegeben hatte.

"Das ist so emotional, weil man so viel mitgemacht hat." Seine Stimme zitterte, auch als er die Medaille seiner Lebensgefährtin, der Biathletin Miriam Gössner widmete, die sich nicht für die WM in Hochfilzen qualifiziert hatte. "Ich denk an die Miri daheim, der es nicht so gut geht. Das ist für sie." Sprach's und schickte später noch eine Liebeserklärung hinterher: "Egal, wie schlecht es ihr ging, sie ist immer da gestanden und hat mich immer aufgebaut. Das ist menschlich für mich wirklich sehr, sehr groß. Auch, dass sie sich nie beklagt, sie hat sich nie wichtig genommen. Das zeigt den Charakter eines Menschen. Deswegen gehört mindestens die Hälfte ihr."

Auch der sonst so temperamentvolle DSV-Alpinchef Wolfgang Maier, der noch vor Tagen nach dem frühen Aus im Team-Wettbewerb zürnte ("Am liebsten würde ich etwas kaputt hauen"), gab sich bewegt und den Tränen nahe, bevor er in seiner gewohnten Prägnanz erklärte: "Der Felix hat uns den Arsch gerettet." Ansonsten analysierte er sachlich, dass die Medaille kein Anlass zum grenzenlosen Jubel sei und die Enttäuschungen bei den übrigen Rennen nicht kaschieren dürfe. "Es ist nicht alles gut deswegen, und gerade bei den Frauen haben wir Nachholbedarf."

"Wir werden das sacken lassen"

Denn längst vorbei ist die Ära mit den Erfolgen einer Katja Seizinger und Hilde Gerg, Martina Ertl und Maria Riesch. Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg ist derzeit die einzige DSV-Rennläuferin, die für einen Podiumsplatz in Frage kommt, doch auch sie fuhr ohne Medaille nach Hause. "Wir werden das sacken lassen", sagte Maier, "nach der Saison kommt es dann zum Steine-Umdrehen, wir müssen in allen Bereichen sehen, wie wir uns neu formieren." Was auch nach personellen Konsequenzen klingt, nachdem das erklärte WM-Ziel von drei Medaillen doch klar verfehlt wurde.

Drei Medaillen als WM-Bilanz, das wäre bei den deutschen Biathleten hingegen eine herbe Enttäuschung gewesen, hier herrschen ganz andere Ansprüche. Die alles überstrahlende Laura Dahlmeier, die Goldmedaillen für Benedikt Doll und Simon Schempp, dazu bei Frauen wie Männern ein erweiterter Kreis an Medaillenanwärtern - die mit sieben Titeln für den DSV erfolgreichste Biathlon-WM der Geschichte beseitigte die letzten Zweifel, ob nach den Zeiten von Kati Wilhelm oder Magdalena Neuner, von Michael Greis oder Sven Fischer große Erfolge ausblieben. Die jetzige Generation schickt sich an, ebenbürtig zu werden. Wenn nicht sogar besser.

In genau einem Jahr stehen die Winterspiele in Pyeongchang an. Die Biathleten brauchen sich im Hinblick auf Olympia keine Sorgen zu machen, für sie könnte es die krönende Fortsetzung der Festspiele von Hochfilzen werden. Bei den Alpinen hingegen herrscht Alarmstimmung, zumal Neureuther nach den Spielen 2018 seine Karriere beenden möchte.

Allerhöchste Zeit, die Steine umzudrehen.