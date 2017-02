Biathlon und Doping Neben der Spur

Der Slogan auf der Website des Weltverbandes IBU lautet "Die Biathlon-Familie". Auf der Seite kann man unter dem Hashtag #bemybiathlete eine "Liebeserklärung an euren Biathlon-Star" abgeben, es gibt bunte Porträts und Interviews zu den Stars der Szene zu lesen, so zum Beispiel zu dem Russen Anton Schipulin.

Schipulin wird dort als "relaxed, easy-going, fun-loving man" vorgestellt, er wird befragt, ob die Geburt seines Sohnes seinen Blick aufs Biathlon verändert habe. Solche Dinge eben. Dass es hoch umstritten ist, dass der 29-Jährige bei der am Mittwoch beginnenden WM in Hochfilzen überhaupt an den Start gehen darf, wird bei der Vorstellung des Athleten allerdings nicht erwähnt. Die Diskussion um das Thema Doping in Russland ist ansonsten rund um Hochfilzen allgegenwärtig.

Der Weltverband hat noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier am Abend seine Funktionäre zu einer Sondersitzung einberufen. Seit zwölf Uhr sitzen die Verantwortlichen im Örtchen mit dem schönen Namen Fieberbrunn zusammen und beraten darüber, wie man mit dem heiklen Thema umgehen sollte. Bislang hat sich die IBU in Sachen Anti-Doping-Kampf nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, er hat trotz der Erkenntnisse des McLaren-Reports über gezieltes russisches Doping im Biathlon erst zwei Athleten gesperrt, obwohl in dem Report 31 Sportler belastet werden. Die Verfahren gegen 22 Sportler sind bereits wegen Mangels an Beweisen eingestellt worden.

Neuner ist für eine Komplettsperre der Russen

Und der Druck von außen wächst auf den Verband und ihren Präsidenten, den Norweger Anders Besseberg. Frankreichs Biathlonstar Martin Fourcade, der aufgrund seiner überragenden Leistungen selbst schon mit Argwohn beäugt wurde, hatte mehrfach im Vorfeld der WM sogar einen Boykott ins Spiel gebracht, wenn nicht nachdrücklicher gegen die Russen vorgegangen wird. Deutschlands ehemalige Biathlon-Königin Magdalena Neuner hat ebenfalls ein hartes Vorgehen gegen den russischen Verband verlangt und hält eine Sperre für das komplette russische Team für richtig.

Die russischen Sportler selbst, die sich auf ihre Einsätze in Hochfilzen vorbereiten, haben stets ihre Unschuld beteuert. Schipulin, seit Jahren in der Weltklasse, sagt, er haben nie gedopt. Im Kader der Russen befinden sich mit Irina Starych und Alexander Loginow allerdings auch zwei Athleten, die schon einmal erwischt wurden und ihre Sperren abgesessen haben. Das erhöht nicht gerade die Glaubwürdigkeit des Verbandes. "Sie haben kein Schuldgefühl, zumindest nicht nach Absitzen der Strafe. Wir kennen es aus anderen Sportarten. Nach Verbüßen ihrer Strafe kommen sie zurück. Ich glaube, die sind da relativ schmerzfrei", kommentiert DSV-Bundestrainer Gerald Hönig die Rückkehr von Starych und Loginow.

Die frühere deutsche Olympiasiegerin Uschi Disl hat vor der WM noch einmal betont, dass sie ihren Sport grundsätzlich für "noch sehr sauber" halte, es gebe keine Hinweise für einen Generalverdacht. Tatsache ist allerdings, dass es im Biathlon immer wieder Dopingfälle gegeben hat. Die Theorie von den Einzelfällen wird dennoch vom Verband, den meisten Trainern und Athleten tapfer aufrechterhalten.

Zu einer Sperre des gesamten russischen Teams wird sich der Verband wohl nicht durchringen. Dass die Strafen für Dopingsünder jedoch erhöht werden, gilt als wahrscheinlich. Im Gespräch ist eine Geldstrafe von bis zu einer Million Euro. Bisher liegt die Höchstgrenze dafür bei 100.000 Euro. Mehrheitsfähig dürfte auch die Maßnahme sein, den betroffenen Nationen pro überführtem Dopingsünder einen Startplatz bei WM, Weltcup oder Olympischen Spielen wegzunehmen. Es wäre eine einigermaßen elegante gesichtswahrende Methode, einen Verband dadurch quasi durch die Hintertür auszuschließen, wenn mehrere Athleten eines Landes auffallen.

Sport wird in Hochfilzen übrigens ganz nebenbei auch noch betrieben. Die Wettkämpfe beginnen am Donnerstag mit den Mixed-Staffeln. Russland hofft auf die ersten Medaillen.