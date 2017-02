Biathlon-WM 2017 Doll holt sensationell Gold

Überraschung in Hochfilzen: Bei der Biathlon-WM hat Benedikt Doll dank einer fehlerfreien Leistung am Schießstand die Goldmedaille gewonnen. Der 26-Jährige hatte im Ziel nur 0,7 Sekunden Vorsprung auf Johannes Thingnes Boe. Der Norweger hatte vor der abschließenden Runde noch neun Sekunden vor Doll gelegen, dann allerdings in der Loipe Zeit eingebüßt.

"Das ist der Hammer, das war ein perfektes Rennen. Was für ein geiler Tag", sagte Doll nach dem ersten Sieg seiner Karriere im ZDF. Bislang war WM-Silber mit der Staffel sein größer Erfolg.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es im dritten Rennen bereits die dritte Medaille. Am Freitag hatte Laura Dahlmeier im Sprint Silber gewonnen. Zum Auftakt am vergangenen Donnerstag gab es Gold mit der Mixedstaffel.

Top-Favorit Martin Fourcade schwächelte am Schießstand und wurde nach zwei Fehlern nur Dritter. Simon Schempp landete immerhin auf Rang neun, Landsmann Arnd Peiffer wurde Zwölfter.