Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:42 PM Marco Fuchs Denise Herrmann (Startnummer 2) liegt aktuell als beste Deutsche auf Rang vier. In der Loipe hat sie schon zwei vor ihr laufenden Athletinnen eingesammelt. Robert Henriksson/EPA Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:40 PM Marco Fuchs Laura Dahlmeier schießt sich bis auf 30 Sekunden auf Rang drei heran. So lautet der Zwischenstand nach dem dritten und vorletzten Schießen. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:39 PM Marco Fuchs Dorothea Wierer schießt fehlerferei. Der Rest hart hart zu kämpfen. Franziska Preuß trifft keine einzige Scheibe (!), auch Denise Herrmann muss zweimal in die Strafrunde. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:37 PM Marco Fuchs Mehr als 16.000 Zuschauer im Stadion in Östersund. Und die hoffen, dass die schwedin Hanna Öberg beim dritten Schießen Anschluss an die Sechsergruppe findet. Aktuell liegt sie auf Rang acht. Wir kommen zum ersten Stehendschießen. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:33 PM Marco Fuchs So sieht das nach der Hälfte des Rennens aus. Laura Dahlmeier hat sich dank eines weiteren Fehlschusses nicht verbessern können und liegt mit 90 Sekunden Rückstand auf Rang 24. Anastasiya Kuzmina hat erneut viermal (!) vorbeigeschossen. Auch Lisa Vittozzi ist dank vier Schießfehlern am Ende des Feldes platziert. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:31 PM Marco Fuchs Jekaterina Jurlowa-Percht geht als Erste vom Schießstand weg. Sechs Athletinnen bilden die Spitzengruppe, die nur acht Sekunden trennt. Unter ihnen befindet sich auch Franziska Preuß . Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:30 PM Marco Fuchs Denise Herrmann kommt als Erste zum zweiten Schießen. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:28 PM Marco Fuchs Sehr schöne Werbegeschenke. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:26 PM Marco Fuchs Da waren sie noch dicht beisammen. Laura Dahlmeier ist mit der Startnummer Sieben unterwegs. Sven Hoppe /DPA Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:25 PM Marco Fuchs Laura Dahlmeier verschießt zweimal und ist aktuell 25. bei knapp einer Minute Rückstand. Noch schlimmer hat es Anastasiya Kuzmina erwischt: vier Fehler, fast zwei Minuten liegt sie bereits hinter Öberg. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:24 PM Marco Fuchs Die Schwedin Hanna Öberg geht als Erste vom Schießstand weg. 13m Starterinnen haben eine Null geschossen, unter ihnen Franziska Preuß , Denise Herrmann und Franziska Hildebrand . Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:21 PM Marco Fuchs Denise Herrmann kümmert sich um die Tempoarbeit. Kleiner Erfolg: 3 der 30 Starterinnen hängen schon ein wenig zurück. Aber das erste Sortieren werden wir nach dem ersten Schießen erleben. Und da windet es wild. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:17 PM Marco Fuchs Hier noch einmal die vier deutschen Teilnehmerinnen. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:16 PM Marco Fuchs 12,5 Kilometer werden die Starterinnen absolvieren, viermal kommen sie dabei an den Schießstand. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:15 PM Marco Fuchs Los geht's! Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:13 PM Marco Fuchs Die Umstände sind eher schwierig. Viel Wind, viel Schnee. Wolfgang Pichler , Trainer der Schweden, spricht von sehr unterschiedlichen Bedingungen an den jeweiligen Schießständen. "Viel Glück" brauche man heute für eine Medaille. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:10 PM Marco Fuchs Laura Dahlmeier geht als Titelverteidigerin ins Rennen. In Hochfilzen gewann sie vor Susan Dunklee (USA ) und Kaisa Mäkäräinen (FIN) . Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 12:01 PM Marco Fuchs Bei den gestrigen Staffelentscheidungen holten die deutschen Männer Silber, die Frauen liefen knapp an Bronze vorbei. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 11:56 AM Marco Fuchs 30 Teilnehmerinnen gehen gleich auf die Strecke. Unter ihnen auch vier deutsche Athletinnen: Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann und Franziska Preuß . Biathlon-WM 2019 - Massenstart Frauen 3/17/19 11:49 AM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum letzten Tag der Biathlon-WM! Zum Abschluss bekommen wir noch einmal zwei spektakuläre Wettbewerbe geboten - die Massenstarts bei den Frauen und Männern. Los geht's gleich um 13.15 Uhr mit dem Rennen der Frauen.