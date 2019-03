Biathlon-WM 2019 - Massenstart Männer 3/17/19 3:03 PM Marco Fuchs Schauen wir ein wenig auf Martin Fourcade . Nach dem gestrigen debakel am Schießstand wird er sicherlich mit Wut im Bauch antreten und sein erste Medaille in Östersund holen wollen. Es wäre ansonsten seine erste WM seit 2009, bei der er ohne Edelmetall bliebe. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Männer 3/17/19 3:01 PM Marco Fuchs Die 16.000 Zuschauer in Östersund bieten einen würdigen Rahmen zum WM-Abschluss. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Männer 3/17/19 3:00 PM Marco Fuchs Los geht's beim Massenstartrennen der Männer über 15 Kilometer! Biathlon-WM 2019 - Massenstart Männer 3/17/19 2:57 PM Marco Fuchs Drei der vier deutschen Starter gehen mit dem Rückenwind der gestrigen Staffel-Silbermedaille ins Rennen. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Männer 3/17/19 2:56 PM Marco Fuchs Es istv auch die letzte Gelegenheit für die Gastgeber, eine Medaille zu holen. Die Hoffnungen der Schweden ruhen dabei vor allem auf dem 21 Jahre alten Sebastian Samuelsson . Biathlon-WM 2019 - Massenstart Männer 3/17/19 2:49 PM Marco Fuchs Das Wetter hat sich gegenüber dem Frauenrennen nicht verbessert. Am Schießstand wird sich heute also vielleicht noch etwas mehr als sonst der Wettbewerb entschieden. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Männer 3/17/19 2:45 PM Marco Fuchs Vier deutschen Herren werden beim letzten Rennen mit dabei sein: Arnd Peiffer , Erik Lesser , Benedikt Doll und Philipp Nawrath . Biathlon-WM 2019 - Massenstart Männer 3/17/19 2:41 PM Marco Fuchs Beim Massenstart der Frauen gewann vor zwei Stunden Dorothea Wierer aus Italien Gold, Denise Herrmann holte Bronze. Biathlon-WM 2019 - Massenstart Männer 3/17/19 2:32 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen beim letzten Wettbewerb der Biathlon-WM 2019 in Östersund. Der Massenstartwettbewerb der Männer beschließt diese Tage in Schweden. Show more Tickaroo Liveblog Software