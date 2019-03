Biathlon-WM - Staffel Männer 3/16/19 3:16 PM Malte Müller-Michaelis Die deutsche Männer-Staffel ist in dieser Saison noch sieglos. Die beste Platzierung des Winters war Rang zwei in Ruhpolding. Bei der WM vor zwei Jahren musste sich die DSV-Staffel mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Besser lief es zwei Jahre zuvor. Biathlon-WM - Staffel Männer 3/16/19 3:12 PM Malte Müller-Michaelis Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann und Laura Dahlmeier leisteten sich im Rennen der Frauen zu viele Schießfehler. Am Ende standen eine Strafrunde und insgesamt 14 (!) Nachlader. Da half es auch nichts, dass das deutsche Quartett auf der Loipe am schnellsten unterwegs war. Wie eng es am Ende im Kampf um Bronze wurde, können Sie hier nochmal sehen: Biathlon-WM - Staffel Männer 3/16/19 3:10 PM Malte Müller-Michaelis Da sind wir wieder, zurück im schönen Östersund. Nachdem die deutschen Frauen bei der Biathlon-WM eine Staffel-Medaille knapp verpasst haben, wollen es die Männer über 4 x 7,5 Kilometer besser machen. Aber die starken Norweger dürften kaum zu besiegen sein. Willkommen zurück zum Liveticker bei SPIEGEL ONLINE . Show more Tickaroo Liveblog Software