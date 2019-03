3/12/19 2:37 PM Mit Franziska Hildebrand ist die erste DSV-Läuferin als 9. der Starterliste auf dem Weg. 3/12/19 2:35 PM Aus dem vorhin skizzierten Zirkel ist nun auch Anastasiya Kuzmina (SLO) auf der Strecke unterwegs. 3/12/19 2:34 PM Einen Blick sollten wir auch noch auf die Slowakin Paulina Fialková haben, die hier auch was holen könnte. 3/12/19 2:33 PM Geschossen wird heute vier mal: zunächst liegend, dann stehend, wieder liegend und abschließend noch einmal stehend. 3/12/19 2:32 PM Im Abstand von 30 Sekunden gehen die Starterinnen auf die Strecke. Julija Schurawok aus der Ukraine folgt. 3/12/19 2:31 PM Heute sind insgesamt 95 Läuferinnen am Start und den Anfang macht just in diesem Augenblick die 27-jährige Weißrussin Iryna Krjuko , die bei den Olympischen Winterspielen 2018 Gold in der 4×6 km-Staffel der Frauen gewonnen hat. 3/12/19 2:28 PM In der Reihe der Aspirantinnen auf Edelmetall darf natürlich auch Hanna Öberg nicht fehlen. Ob die Schwedin das erste Gold für die Gastgeber holt, wie hier getippt, bleibt abzuwarten. 3/12/19 2:20 PM Eine der Favoritinnen ist trotz ihrer Erkältung heute sicherlich Laura Dahlmann , die schon zwei mal Edelmetall geholt hat. Allerdings hat auch schon die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland auf dem Treppchen gestanden. Nicht zu vergessen ist die Slowakin Anastasiya Kuzmina . Sie hat in der vergangenen Woche das erste dicke Ausrufezeichen gesetzt. Sie feierte das Sprint-Gold vor der Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold und Dahlmann. 3/12/19 2:16 PM Das heutige Rennen geht über 15,445 Kilometer auf dem gelben Kurs, der insgesamt fünfmal genommen werden muss, und es werden besonders die Fertigkeiten beim Schießen gefordert sein - Fehlschüsse werden schließlich mit Strafminuten (pro Fehlschuss: eine Minute) geahndet. Gerade Laura Dahlmeier setzt darauf, dass es beim Schießen klappt, läuft es aufgrund einer hartnäckigen Erkältung bei dieser WM in der Loipe noch nicht ganz wunschgemäß. 3/12/19 2:15 PM Für den DSV sind heute Franziska Hildebrand, Franziska Preuß , Laura Dahlmeier und Vanessa Hinz am Start, auf diesen verzichtet derweil Denise Herrmann , die noch am Sonntag den WM-Titel in der Verfolgung geholt hat. Die 30-Jährige aus Oberwiesental wolle sich ganz auf das Wochenende konzentrieren, wie Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer erklärte. 3/12/19 1:41 PM Hallo und herzlich willkommen zur Biathlon-Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund. Nach dem gestrigen Ruhetag geht es heute weiter mit mir und dem Einzel der Frauen , der sechsten Medaillenentscheidung bei dieser WM. Show more Tickaroo Liveblog Software