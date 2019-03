Biathlon - Staffel Frauen Malte Müller-Michaelis Ergebnis 4 x 6 Kilometer-Staffel der Frauen: GOLD - Norwegen 1:12:00,1 SILBER - Schweden +24,3 BRONZE - Ukraine +35,1 4. Deutschland +35,6 Biathlon - Staffel Frauen 3/16/19 1:38 PM Malte Müller-Michaelis Das war es dann für den Moment. Ich atme kurz durch und melde mich um 16 Uhr wieder, dann beginnt die Staffel der Männer. Bis gleich! Biathlon - Staffel Frauen 3/16/19 1:37 PM Malte Müller-Michaelis Mit dem vierten Gold baut Norwegen die Führung im Medaillenspiegel weiter aus. Gratulerer! Bongarts / Getty Images Biathlon - Staffel Frauen 3/16/19 1:35 PM Malte Müller-Michaelis Biathlon - Staffel Frauen 3/16/19 1:34 PM Malte Müller-Michaelis Die Entscheidung: Beim letzten Schießen hat Hanna Öberg den Sieg aus der Hand gegeben. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:30 PM
Was für ein irres Finish von Dahlmeier. Die Ukrainerin schien sich sehr sicher zu sein und hat die Deutsche vermutlich ganz nicht kommen sehen. Das wäre dann also doch fast noch Bronze geworden für die DSV-Staffel - trotz einer Strafrunde und 14 (!) Nachladern.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:29 PM
Marte Olsbu Røiseland lässt sich die Führung nicht mehr nehmen. Norwegen sichert sich den vierten WM-Titel. Für Schweden reicht es zu Platz zwei. Bronze geht an die Ukraine, knapp vor Deutschland. Am Ende ist Laura Dahlmeier tatsächlich bis auf 0,4 Sekunden ans Podium herangefahren!

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:25 PM
Das achte Schießen des Tages ist das erste, bei dem die deutsche Staffel fehlerfrei bleibt. Laura Dahlmeier räumt alle Scheiben ab. Doch bei 50,4 Sekunden Rückstand auf die Spitze und eine knappe halbe Minute Rückstand auf Bronze kommen diese Treffer zu spät.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:24 PM
Hanna Öberg lässt zwar nur eine Scheibe stehen, braucht aber alle drei Nachlader. Damit verlieren die Schwedinnen die Führung an Norwegen. Marte Olsbu Røiseland geht mit 12,4 Sekunden Vorsprung wieder auf die Strecke.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:22 PM
Als Laura Dahlmeier in die Loipe gegangen ist, schien eine Medaille für die DSV-Staffel noch möglich. Das hat sich inzwischen erledigt.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:21 PM
Auf der Strecke kann die US-Amerikanerin Hannah Dreissigacker nicht mithalten. Wenn nichts ganz Komisches passiert, werden Schweden, Norwegen, die Ukrainer und Russland die Medaillen unter sich ausmachen.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:19 PM
Was macht Laura Dahlmeier? Sie lässt die ersten beiden Scheiben stehen und muss nachjustieren. Damit wird der Rückstand auf die Spitze nicht kleiner, sondern wieder größer. 1:12,6 Minuten stehen nach dem vorletzten Schießen.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:18 PM
Hanna Öberg braucht zwei Nachlader, bleibt aber trotzdem in Führung. Die US-Amerikanerin Hannah Dreissigacker kommt auf 20 Sekunden heran. Auch Marte Olsbu Røiseland muss für Norwegen nachladen.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:15 PM
Ganz vorne setzt sich Einzel-Weltmeisterin Hanna Öberg ab und bringt mehr als eine halbe Minute zwischen sich und die US-Staffel. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:13 PM
Franziska Hildebrand nennt ihre Schießleistung "dürftig". Das ist nett formuliert.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:12 PM
Das war der Moment, in dem die deutsche Staffel eine bessere Position verspielt hat. Vanessa Hinz musste nach dem Stehendschießen in die Strafrunde.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:11 PM
Beim dritten Wechsel haben die Schwedinnen 17,2 Sekunden Vorsprung auf die USA. Auf Platz drei folgen die Ukrainerinnen. Deutschland hat "nur noch" 1:03,5 Minuten Rückstand, hat also auf der Schlussrunde eine halbe Minute aufgeholt.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:09 PM
In der Loipe macht Denise Herrmann kaum jemand etwas vor. Sie fliegt heran und baut Sekunde um Sekunde des Rückstands ab. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:06 PM
Denise Herrmann braucht zwar wieder zwei Nachlader, hat ihren Rückstand aber trotzdem leicht verringert. Sie geht als Achte mit 1:30,3 Minuten wieder auf die Strecke.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:05 PM
Östersund feiert. Anna Magnusson bringt Schweden in Führung. Die USA liegen jetzt auf Platz zwei vor der Ukraine. Ein ganz bitteres Schießen erwischt Tiril Eckhoff, die sich für Norwegen vier Fehler leistet und in die Strafrunde muss.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:03 PM
Ein Gesichtsausdruck sagt mehr als 1000 Worte. Franziska Hildebrand hat keine Lust mehr.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 1:02 PM
Insgesamt stehen die deutschen Frauen nach fünf Schießen bei einer Strafrunde und zehn (ZEHN!) Nachladern. So wird's natürlich schwer mit einer guten Platzierung. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:58 PM
Vor allem dann, wenn man so schießt wie Herrmann: Auch sie muss zweimal nachladen. Der Rückstand wächst und wächst.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:58 PM
Joanne Reid kommt für die USA als Erste an den Schießstand und geht ohne Fehler wieder auf die Strecke. Auch die Italienerin Alexia Runggaldier bleibt fehlerfrei. So wird es natürlich schwer für Denise Herrmann, Boden gutzumachen.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:55 PM
Kleiner Trost für das deutsche Team: Es geht noch schlimmer: Die Französinnen und die Tschechinnen haben schon drei Strafrunden in den Beinen und über zwei Minuten Rückstand. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:53 PM
Franziska Hildebrand hat es nicht geschafft, die deutsche Staffel näher an die Spitze heranzuführen. Ganz im Gegenteil: Der Rückstand beträgt jetzt schon 1:38,2 Minuten.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:52 PM
Beim zweiten Wechsel ziehen die USA an Italien vorbei. Auf Rang drei liegt die Ukraine vor Schweden und Norwegen.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:50 PM
Die italienische Startläuferin Lisa Vittozzi hat ihr Team in Führung gebracht. Die hat bis jetzt Bestand. Mal schauen, wie lange noch.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:49 PM
Vanessa Hinz spricht im Interview von einem "grottenschlechten Schießen". Das kann man so formulieren. Eine Erklärung hat sie nicht, aber zumindest eine Floskel, die Hoffnung machen soll: "Die Ente wird am Hinten dick." Na, dann. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:47 PM
Franziska Hildebrand lässt eine Scheibe stehen, trifft dann aber mit dem ersten Nachlader. Sie bleibt auf Platz zehn, hat aber schon mehr als anderthalb Minuten Rückstand.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:46 PM
Während Hildebrand noch ihre Runden dreht, ist Nicole Gontier schon wieder durch mit dem nächsten Schießen. Wieder bleibt die Italienerin fehlerfrei und verteidigt die Führung souverän. Zweite ist jetzt Wiktorija Semerenko für die Ukraine.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:45 PM
Zumindest auf der Strecke zeigen die deutschen Läuferinnen, was sie können. Hildebrand kämpft sich vor auf den zehnten Platz. Doch der Rückstand liegt immer noch bei mehr als einer Minute. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:42 PM
Da ging es dahin... Vanessa Hinz hat sich bei ihrem ersten Schießen gleich den ersten Fehler geleistet.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:41 PM
Und was macht Franziska Hildebrand? Die Deutsche schießt zweimal vorbei - und braucht alle drei Nachlader, um die Scheiben doch noch abzuräumen. Das kostet wieder Zeit. Der Rückstand ist auf 1:16,5 Minuten angewachsen.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:40 PM
Die Italienerin Nicole Gontier hat den Vorsprung, den sie beim Wechsel mitbekommen hatte, verteidigt. Sie schießt als Erste - und bleibt fehlerfrei. Auch Claire Egan für die USA leistet sich keinen Fehler und bleibt Zweite. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:36 PM
Am Start war Vanessa Hinz (l., Startnummer 1) noch ganz vorne - aber nicht lange.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:35 PM
Vanessa Hinz macht immerhin sechs Plätze und sechs Sekunden gut. Sie wechselt auf Rang 14 mit 49,5 Sekunden Rückstand. Jetzt geht Franziska Hildebrand auf die Strecke und wird versuchen, so viel Zeit wie möglich aufzuholen.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:34 PM
Die Italienerinnen wechseln als Erste. Es folgen die Ukrainerinnen, die US-Amerikanerinnen und die Schwedinnen. Dann klafft schon ein kleines Loch zu Russland, der Slowakei und Norwegen. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:31 PM
Durch die Strafrunde geht Hinz als 20. wieder auf die Runde und hat nach dem zweiten Schießen 54,1 Sekunden Rückstand. Das ist eine ganz schöne Hypothek für die Kolleginnen.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:30 PM
Nach wie vor ohne Fehler und Nachlader sind Anastassija Merkushyna für die Ukraine und - sehr zur Freude des Publikums in Östersund - Linn Persson für Schweden. Die beiden liegen in Führung, die Italienerin Lisa Vittozzi hält trotz dreier Nachlader Anschluss.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:26 PM
Hinz fährt den Rückstand wieder zu und geht mit der Führungsgruppe an den Schießstand. Aber dann leistet sie sich einen Fehlschuss nach dem anderen. Die Deutsche muss dreimal nachladen - und verfehlt trotzdem noch eine Scheibe. Strafrunde für die DSV-Staffel!

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:20 PM
Es geht zum ersten Mal an den Schießstand. Hinz leistet sich einen Fehlschuss und muss nachladen - das bedeutet 7,6 Sekunden Rückstand. Als Schnellste geht die US-Amerikanerin Susan Dunklee wieder auf die Strecke. Aber auch unter anderem die Ukrainerinnen, Kasachinnen, Französinnen, Schwedinnen bleiben fehlerfrei.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:17 PM
Vanessa Hinz läuft gleich vorneweg. Die Deutschen haben die Startnummer 1, weil sie nicht nur Titelverteidigerinnen sind, sondern auch im Weltcup führen.

Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:15 PM
Auf geht's! Das Rennen hat begonnen. Biathlon - Staffel Frauen
3/16/19 12:13 PM
Auch in diesem Jahr macht Dahlmeier wieder den Abschluss. Mit dieser Aufstellung geht die DSV-