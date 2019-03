3/13/19 3:32 PM Jetzt holt sich Arnd Peiffer die Führung bei der ersten Zwischenzeit, aber gleich ist Simon Desthieux schneller. 3/13/19 3:31 PM Jeder Schuss ein Treffer, jeder Treffer ein Aufschrei der Zuschauer. Sebastian Samuelsson fehlerlos! 3/13/19 3:30 PM Nach Arnd Peiffer ist nun auch Benedikt Doll auf der Strecke und dem könnten die heutigen Wetter- und Schneebedingungen besser liegen als dem Kollegen. 3/13/19 3:27 PM In dieses Trio bricht Peppe Femling mit einem 5/5-Schießen ein. Schwedische Flaggen werden geschwenkt. 3/13/19 3:24 PM Bei der ersten Zwischenzeit nach fehlerfreiem Schießen zunächst vorne ist Ondrej Moravec - Es folgen auf den Plätzen Dimitar Gerdzhikov und Thierry Chenal. 3/13/19 3:23 PM Mit der #19 ist nun auch Sebastian Samuelsson , das schwedische Publikum ist entzückt. Gelingt ihm die zweite Medaille für die Gastgeber? 3/13/19 3:21 PM Erster Messpunkt bei 2,8 Kilometern, wo Porshnev die erste Zeit setzt und kurz darauf durch den Kasachen Roman Yeremin um knapp drei Sekunden unterboten wird. 3/13/19 3:17 PM Auf der #10 sollte eigentlich Jules Burnotte aus der kanadischen Provinz Québec an den Start gehen, aber er muss passen. Somit sind es also "nur" 102 Starter. 3/13/19 3:13 PM Nicht nur der Himmel zeigt sich heuer eher ungnädig, auch der Wind hat ein wenig aufgefrischt, ist aber unbeständig und so dürfte das Schießen etwas kniffliger werden. 3/13/19 3:12 PM Mit der Nummer 4 geht jetzt schon der Tscheche Moravec auf den Weg über den heute hier eher stumpfen Schnee zum ersten Schießen. 3/13/19 3:10 PM Los geht es! Nikita Porshnev (RUS) geht als erster Starter in die Loipe! 3/13/19 3:08 PM Die Rolle des ganz großen Favoriten geht heute mal wieder an den Norweger Johannes Thinges Bø , der bereits zwei Gold- und eine Silbermedaille sicher hat und nicht den Eindruck hinterlässt, bereits fertig zu sein, zumal er in der Verfolgung nach fünf Schießfehlern die Goldmedaille dem Ukrainer Dmytro Pidrutschnyj hatte überlassen müssen. Bø geht heute von Startplatz 53 auf die Strecke. Der Russe Alexander Loginov, der in der World Cup-Gesamtwertung auf Platz 2 liegt, trägt die 33 und der Dritte Quentin Fillon Maillet startet von der 59. Man sollte unter anderem aber auch zum Beispiel Lars-Helge Birkeland, Ondrej Moravec oder Routinier Martin Fourcade im Blick behalten. 3/13/19 3:03 PM Das Feld heute umfasst 103 Starter, darunter die vier deutschen Vertreter Arnd Peiffer (Startnummer 24), Erik Lesser (55), Benedikt Doll (35) und Roman Rees (72), auf die sich Bundestrainer Mark Kirchner festgelegt hat. Und Peiffer erwartet heute ein hartes Rennen, denn die Strecke ist durchaus anspruchsvoll und dann muss man "versuchen, am Schießstand gut durchkommen", so der Mann aus Clausthal-Zellerfeld. Auch Kollege Lesser erwartet auf Neuschnee "ein hartes Stück Arbeit". Scheinbar unbekümmert geht Roman Rees in sein Rennen, kann sich durchaus vorstellen, fehlerfrei zu schießen. 3/13/19 2:45 PM Nachgereicht sei die Siegerehrung der Frauen. Von links nach rechts: Lisa Vittozzi (Silber), Hanna Öberg (Gold) und Justine Braisaz (Bronze). AP 3/13/19 2:45 PM Ein Blick aufs Wetter! Nachdem wir gestern zum Wettkampf Sonnenschein und eisige Temperaturen hatten, ist das Thermometer auf knapp unter den Gefrierpunkt gestiegen und der Himmel zeigt sich bei leichtem Schneefall bedeckt. 3/13/19 2:33 PM Hallo und herzlich willkommen zum Einzelrennen der Männer bei der Biathlon-WM im schwedischen Östersund. Nachdem die Frauen gestern ihr Rennen über rund 15 Kilometer bestritten haben und Siegerin Hanna Öberg die erste schwedische Medaille feierte, sind heute die Männer dran - sie haben rund 20 Kilometer vor sich. Show more Tickaroo Liveblog Software