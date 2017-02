Biathlon-WM Dahlmeier holt dritte Goldmedaille

Laura Dahlmeier hat bei der Biathlon-WM in Hochfilzen die Goldmedaille im Einzelrennen gewonnen. Die Deutsche setzte sich über 15 Kilometer vor Gabriela Koukalova aus Tschechien und der Italienerin Alexia Runggaldier durch. "Ich bin total K.o. Es ist superanstrengend gewesen", sagte Dahlmeier nach dem Zieleinlauf in der ARD: "Es ist mir ganz gut gelungen, mit einer gewissen Lockerheit an den Start zu gehen."

Für Dahlmeier ist es bei den Weltmeisterschaften in Österreich bereits die dritte Goldmedaille. Auch in der Verfolgung und mit der Mixed-Staffel hatte die 23-Jährige triumphiert. Im Sprint über 7,5 Kilometer holte sie zudem Silber. Für den deutschen Skiverband war es zusammen mit der Goldmedaille von Benedikt Doll die insgesamt fünfte Medaille bei dieser WM.

Saisonübergreifend ist es das neunte Edelmetall bei Weltmeisterschaften in Serie für Dahlmeier. Damit stellte sie den Rekord von Tora Berger ein. Der Norwegerin war diese herausragende Leistung als bislang einziger Skijägerin 2012 und 2013 gelungen.