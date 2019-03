+++ Biathlon-WM im Liveticker +++ So läuft der Sprint der Männer

Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 4:07 PM Uli Petersen Arnd Peiffer bleibt nicht fehlerfrei: Den vorletzten Schuss im Stehen setzt der Olympiasieger knapp vorbei. Ab in die Strafrunde. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 4:07 PM Uli Petersen Zwei Biathleten ohne Siegchance: Mihail Usov aus Moldawien und der Finne Olli Hiidensalo . AFP Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 4:04 PM Uli Petersen Mit der Startnummer 17 kommt jetzt der Franzose Quentin Fillon Maillet ins Ziel. Schneller als der Weltcup-Gesamt-4. war noch niemand. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 4:03 PM Uli Petersen Mit dem zweiten fehlerfreien Schießen setzt sich Erik Lesser nach dem Stehend-Anschlag auf Platz 4. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 4:02 PM Uli Petersen Der große Favorit patzt: Johannes Thingnes Bø muss einmal in die Strafrunde. Trotzdem setzt sich der Norweger nach dem zweiten Schießen an die Spitze. Der starke Läufer hat also weiter alle Chancen auf Gold. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:59 PM Uli Petersen Im Ziel ist Philipp Nawrath aktuell der Beste: In 25:42,20 Min. setzt sich der Deutsche an die Spitze. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:59 PM Uli Petersen Erstes Schießen von Arnd Peiffer : fehlerfrei. Der Olympiasieger ist nach dem Liegend-Anschlag aktuell Sechster. Es ist ein enges Rennen in einem Feld mit hoher Leistungsdichte. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:58 PM Uli Petersen Die erste Zielzeit setzt Dominik Landertinger aus Österreich mit 26:02,70 Min. Das aber wird nur für eine Position im abgeschlagenen Feld reichen. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:57 PM Uli Petersen Nach dem Stehend-Anschlag setzt sich Quentin Fillon Maillet aus Frankreich an die Spitze. Auch er ist zweimal fehlerfrei geblieben. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:56 PM Uli Petersen Wir gucken auf das zweite Schießen von Simon Eder : Der Routinier aus der Schweiz macht wieder keinen Fehler. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:55 PM Uli Petersen Ebenfalls fehlerfrei beim ersten Schießen: Erik Lesser . Er ordnet sich auf Rang 5 ein. Sicher ist jetzt schon: Aufs Podium kommt man nur mit zwei fehlerfreien Schießen! Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:54 PM Uli Petersen Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:53 PM Uli Petersen Erstes Schießen für Johannes Thingnes Bø , den Topfavoriten. Er erfüllt die in ihn gesetzten Erwartungen, trifft fünfmal und setzt die Bestmarke nach dem ersten Schießen für den Moment. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:52 PM Uli Petersen Tarjei Bø aus Norwegen jetzt beim zweiten Schießen. Passend dazu ballert er zweimal am Ziel vorbei. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:50 PM Uli Petersen Olympisieger Arnd Peiffer geht auf die Strecke. Er trägt die Startnummer 39. Nur 90 Sekunden vor ihm war Alexandr Loginow aus Russland gestartet. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:49 PM Uli Petersen Beim zweiten Schießen - im Stehend-Anschlag - lässt Philipp Nawrath eine Scheibe stehen. Damit muss der 26-Jährige in die 150 Meter lange Strafrunde. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:48 PM Uli Petersen Darum geht es: um die Plätze 1, 2 und 3. AFP Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:47 PM Uli Petersen Zum Schießen kommt nun Simon Eder aus der Schweiz. Er ist im Gesamt-Weltcup aktuell auf Rang 5. Er bleibt fehlerfrei. Starker Auftritt bis hierhin vom 36-Jährigen. Er ordnet sich auf Position 5 ein in diesem Rennen. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:46 PM Uli Petersen Mit der Nummer 30 geht Erik Lesser auf die Strecke. Er rechnet sich Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung aus. Läuft alles optimal, kann es weit nach vorne gehen. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:45 PM Uli Petersen Jetzt geht das Rennen eigentlich erst richtig los: Der Weltcup-Führende Johannes Thingnes Bø ist gestartet. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:43 PM Uli Petersen Jetzt schießt Tarjei Bø aus Norwegen. Auch er trifft alle fünf Scheiben. Und das auch noch ziemlich schnell. Nach dem ersten Schießen ist er im Moment Zweiter hinter Nawrath. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:43 PM Uli Petersen Das Rennen könnte übrigens zu einer kleinen Wetter-Lotterie werden. Vorhin schrieb ich noch vom schönen Sonnenschein in Östersund, jetzt schneit es schon wieder - und zudem weht ein böiger Wind. Ob das Bø zugute kommt? Abwarten ... Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:41 PM Uli Petersen Auch Philipp Nawrath zeigt keine Nerven. Fünf Treffer bringen den schnellen 26-Jährigen fürs Erste nach vorne. DPA Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:39 PM Uli Petersen Jetzt kommt Dominik Landertinger zum ersten Schießen. Sie kennen das: hinlegen, Gewehr richten - und fünfmal abfeuern. In diesem Fall gelingt das dem Österreicher fehlerfrei! Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:37 PM Uli Petersen Bei der ersten Zwischenzeit setzt sich Nawrath nach fünf Minuten an die Spitze. Das heißt aber: noch überhaupt gar nichts ... Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:35 PM Uli Petersen Damit Sie wissen, um wen es gleich vor allem geht: Johannes Thingnes Bø aus Norwegen vorhin beim Anschießen. DPA Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:34 PM Uli Petersen Mit Philipp Nawrath ist auch der erste DSV-Biathlet jetzt unterwegs und auf dem Weg zum ersten Schießen. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:31 PM Uli Petersen Los geht's. Dominik Landertinger ist auf der Strecke. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:30 PM Uli Petersen Mit Startnummer 1 geht Dominik Landertinger aus Österreich an den Start. Danach folgen Nawrath (3), Tarjei Bø (Norwegen/9), Johannes Thingnes Bø (28), Lesser (30), Loginow (Russland/36), Peiffer (39), Martin Fourcade (Frankreich/57), Doll (65), Kühn (69) und Dimitar Gerdzhikov (Bulgarien/104). Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:25 PM Uli Petersen Gestartet wird am 16:30 Uhr im Abstand von 30 Sekunden zwischen den einzelnen Athleten. Bis der letzte Skijäger auf der Strecke ist, werden also gut 50 Minuten vergehen. Für die zehn Kilometer inklusive den beiden Schießen werden die schnellsten Biathleten heute wohl keine 25 Minuten benötigen. Die Wetterbedingungen jedenfalls sind gut: Nach Schneefall am frühen Nachmittag ist jetzt die Sonne da. Das Ganze bei Temperaturen von - 5 Grad Celsius. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:19 PM Uli Petersen Das Anschießen am Schießstand ist wichtig für die Athleten. Hier visiert Arnd Peiffer die Scheiben an. Gleich im Rennen geht es nach 3,3 Kilometern zum Liegendschießen, nach 6,6 Kilometern steht dann das Stehendschießen auf dem Programm. AFP Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:15 PM Uli Petersen Insgesamt stehen 104 Biathleten in der Startliste. Deutschland darf dank Peiffers Olympiasieg als einzige Nation fünf Teilnehmer auf die Strecke schicken. Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Johannes Kühn (Reit im Winkl) und Philipp Nawrath (Nesselwang) starten noch für den DSV. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:12 PM Uli Petersen Der Russe Alexander Loginow ist in der Weltcup-Wertung aktuell Zweiter. Auch ihn muss man natürlich auf dem Zettel fürs Podest haben. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:11 PM Uli Petersen Klarer Favorit auf Gold ist aber natürlich Johannes Thingnes Bø. Der überlegen die Weltcup-Wertung anführende Norweger hat am Freitag schon mit der Mixed-Staffel Gold über die Linie gebracht. Und klar: Der 25-Jährige will jetzt in den Einzelrennen nachlegen. Insgesamt steht er in seiner Karriere aktuell bei zehn WM-Medaillen: vier Gold, zwei Silber und zwei Bronze. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 3:08 PM Uli Petersen Benedikt Doll aus Tititsee-Neustadt geht heute als Titelverteidiger auf die Strecke - er triumphierte vor zwei Jahren in Hochfilzen knapp vor Johannes Thingnes Bø aus Norwegen. Und auch der amtierende Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer vom WSV Clausthal-Zellerfeld gilt als Mitfavorit auf den Sieg heute. Biathlon-WM: Sprint der Männer 3/9/19 2:55 PM Uli Petersen Herzlich Willkommen zu Tag 3 der SPIEGEL ONLINE Live-Berichterstattung von der Biathlon-Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund. Am Freitag gab es Silber für das DSV-Quartett in der Mixed-Staffel , gestern Bronze für Laura Dahlmeier aus Garmisch-Partenkirchen im Sprint . Gibt's dann also heute Gold für Deutschland im Sprint der Männer? Die Antwort auf diese Frage liefert das Rennen über zehn Kilometer, das um 16:30 Uhr beginnt. Mein Name ist Uli Petersen . Er steht nicht auf der Startliste. Also habe ich die nötige Zeit und auch die Luft, um den bestimmt atemberaubenden Rennverlauf für Sie zu schildern!