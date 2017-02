Biathlon-WM Deutsche Herren verpassen Bronze in der Staffel

Die deutsche Männerstaffel um Schlussläufer Simon Schempp hat bei der Biathlon-WM in Hochfilzen erstmals seit sechs Jahren eine Medaille verpasst. Das Quartett mit Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Schempp lief nach 4x7,5 Kilometer und acht Nachladern auf den vierten Rang. Auf die drittplatzierten Österreicher fehlten Deutschland nach einer spannenden Schlussrunde 9,5 Sekunden.

Gold ging an Olympiasieger Russland vor Frankreich. Martin Fourcade gelang es auf der Schlussrunde nicht mehr, den Russen Anton Shipulin noch abzufangen. 2011 war Deutschland in Chanty-Mansijsk auf dem siebten Platz gelandet. Den Titel hatte der DSV zuletzt 2015 in Kontiolahti gewonnen, im Vorjahr gab es in Oslo Silber.

Enttäuschend verlief die Staffel für Norwegen. Das Team um Superstar Ole Einar Björndalen landete am Ende sogar hinter Italien, den USA und der Ukraine.