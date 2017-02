Biathlon Preuß sagt WM-Teilnahme ab

Ohne Staffel-Weltmeisterin Franziska Preuß werden die deutschen Biathleten die am Donnerstag in Hochfilzen beginnenden Titelkämpfe bestreiten. "Es ist natürlich extrem bitter, dass ich nicht bei der WM dabei bin. Nachdem ich in diesem Winter immer wieder gesundheitliche Probleme hatte, war ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich zumindest in Hochfilzen wieder fit und gesund am Start stehen kann", erklärte Preuß in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Preuß hatte in der laufenden Saison aufgrund mehrerer Infekte bereits auf sieben Einzelrennen verzichten müssen. Nun habe sie einen Rückfall erlitten, so mache es keinen Sinn, teilte die 22-Jährige mit. "Ich bin einfach noch immer nicht richtig gesund. In der Verfassung tue ich weder mir noch der Mannschaft einen Gefallen."

2015 hatte Preuß mit dem Team WM-Gold im finnischen Kontiolahti gewonnen, damals holte sie zudem Silber im Massenstart. Im vergangenen Jahr war sie in Oslo Teil der Bronzestaffel.

Auf eine Nachnominierung wurde zunächst verzichtet. Weltcup-Spitzenreiterin Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Nadine Horchler gehören bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) zum Frauen-Team. Benedikt Doll, Florian Graf, Erik Lesser, Arnd Peiffer und Simon Schempp starten bei den Männern.