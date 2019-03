Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer Uli Petersen Das Ergebnis des Verfolgungs-Rennens der Frauen: GOLD | Denise Herrmann (Deutschland) 31:45,9 Min. SILBER | Tiril Eckhoff (Schweden) + 31,4 Sek. BRONZE | Laura Dahlmeier (Deutschland) + 31,6 Sek. 22. Franziska Hildebrand (Deutschland) + 3:20,7 Min. 27. Franziska Preuß (Deutschland) + 3:47,7 Min. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:39 PM Uli Petersen Mit dem strahlenden Medaillen-Lachen von Denise Hermann (Mitte), Tiril Eckhoff (l.) und Laura Dahlmeier schließen wir den ersten Teil des Biathlon-Live-Tickers für heute ab. Wir sind pünktlich zurück in Östersund, wenn um 16:30 Uhr das Verfolgungsrennen der Männer beginnt. Und natürlich bereit für die nächsten drei Medaillen - wer auch immer die gewinnen wird. Bis gleich, sagt Uli Petersen . Bongarts/Getty Images Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:37 PM Uli Petersen Dieses goldene Interview wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:35 PM Uli Petersen Und Laura Dahlmeier bestätigt mich im Interview im Ersten: "Ich bin sehr happy über die Platzierung. Man merkt, dass ich nicht bei 100 Prozent bin. Ich hab gekämpft bis zum Schluss. Wir können uns über das Ergebnis sehr freuen!" Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:34 PM Uli Petersen Obwohl: Die zweite Bronzemedaille bei dieser WM nach nicht optimaler Vorbereitung und nicht ganz fit. Ich entscheide mich um: Die Bronzemedaille kann Laura Dahlmeier (l.) heute kann sie voll zufrieden stimmen. Auch wenn Sportlerinnen und Sportler natürlich immer das Maximum wollen. Das war heute dann doch nur einer vorbehalten: Denise Herrmann ! AFP Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:33 PM Uli Petersen Tiril Eckhoff aus Norwegen freut sich auf deutsch über ihre knapp gegen Dahlmeier erkämpfte Silbermedaille: "Ich bin sehr zufrieden!" - das wird ihre Konkurrentin vom DSV wohl nicht ganz so sagen?! Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:30 PM Uli Petersen Dick angezogen und wieder bei Puste kommentiert Denise Herrmann ihren bislang größten Erfolg im Biathlon im Ersten so: "Es ist unglaublich. Ich habe versucht, mich voll aufs Schieße zu konzentrieren. Es war sehr windig. Beim letzten Schießen habe ich auch Glück gehabt und konnte die letzte Runde dann genießen. Ich bin sooo stolz." Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:29 PM Uli Petersen Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:28 PM Uli Petersen Wir warten natürlich auf Stimmen der 30-Jährigen vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Aber noch schnauft sie wohl durch. Im Ersten überbrücken die Kolleginnen und Kollegen mit der Analyse des Rennens. Ich kürze die mal ab: Herrmann war heute in Topform - und nutzte noch dazu jede Schwäche der Konkurrentinnen. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:26 PM Uli Petersen "Jaaaaa, Weltmeisterin!" - nach Silber in der Mixed-Staffel am Freitag ist es für Denise Herrmann die zweite Medaille bei dieser WM. Bongarts/Getty Images Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:25 PM Uli Petersen Nur mal so: Keine Schützin blieb heute fehlerfrei. Denise Herrmann wird das herzlich egal sein. Ihre zwei Patzer beim dritten Schießen rächen sich nicht - dank Brorsons vier Fehlern bzw. Strafrunden beim letzten Schießen. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:24 PM Uli Petersen Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:23 PM Uli Petersen Auch die anderen beiden Deutschen sind mittlerweile im Ziel. Franziska Hildebrand kommt auf Platz 22, Franziska Preuß beendet das Rennen als 27. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:22 PM Uli Petersen Die Kolleginnen und Kollegen der Sportschau gewohnt schnell beim Gratulieren! SPIEGEL ONLINE schließt sich an! Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:20 PM Uli Petersen Die bis zum letzten Schießen Führende Mona Brorsson muss sich am Ende mit Platz 7 zufrieden geben. Das wird ihr schwer fallen! Vor heimischem Publikum war sie dem Triumph doch schon so nah! Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:18 PM Uli Petersen Dahinter ist es fast ein Fotofinish: Tiril Eckhoff schiebt sich auf den letzten Metern vor Laura Dahlmeier . Im Ziel hat die Norwegerin 0,2 Sekunden Vorsprung vor der Titelverteidigerin. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:17 PM Uli Petersen Denise Herrmann ist im Ziel nach 31:45,9 Minuten. Gold!!! Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:17 PM Uli Petersen Da noch voll konzentriert, gleich wird der Jubel riesen groß sein: Denise Herrmann liegt ungefährdet vorne. AP Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:15 PM Uli Petersen Das lässt sich Denise Herrmann nicht mehr nehmen: Sie hat bei 8,8 Kilometern fast 40 Sekunden Vorsprung auf Dahlmeier. Hinter Dahlmeier kommt schon gut zwei Sekunden später Eckhoff . Silber oder Bronze? Das wird ein Schlussspurt deluxe ... Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:12 PM Uli Petersen Herrmann vor Dahlmeier und der Norwegerin Eckhoff zu Beginn der letzten Runde. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:12 PM Uli Petersen Auch Laura Dahlmeier bleibt gaaaanz cool. Kein Fehler, auf geht's in Richtung Podest. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:11 PM Uli Petersen Denise Herrmann nutzt die Chance. Sie trifft fünfmal. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:11 PM Uli Petersen Brorsson kommt als erste an den Schießstand. Und zeigt Nerven. Sie verfehlt vier Scheiben. Das ist die Chance für die Deutschen ... Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:10 PM Uli Petersen Schnee und Sonne wechseln sich ab, dazu der wechselnde Wind. Keine leichten Bedingungen auf alle Fälle. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:10 PM Uli Petersen Franziska Hildebrand (30.) und Franziska Preuß (38.) werden mit dem Ausgang des Rennens nichts mehr zu tun haben. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:09 PM Uli Petersen Auf der Strecke pirscht sich Herrmann wieder etwas näher an Brorsson ran, aber zum letzten Schießen muss man sich auch taktisch nähern. Jetzt wird sich der Ausgang des Rennens gleich entscheiden. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:08 PM Uli Petersen Brorsson hat etwas mehr als eine halbe Minute Vorsprung zu Beginn der vierten Runde, dahinter dann das deutsche Duo mit Dahlmeier und Herrmann. Brorson steht noch bei null Fehlern, das gilt auch für die Russin Evgeniya Pavlova (6. Platz) - sie war als 24. gestartet. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:05 PM Uli Petersen Laura Dahlmeier verfehlt ihre letzte Scheibe im dritten Schießen. Auch sie muss in die Strafrunde. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:05 PM Uli Petersen Die Schwedin Mona Brorsson bleibt fehlerfrei. Sie wird sich an die Spitze setzen. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:04 PM Uli Petersen Denise Herrmann schießt stehend - zwei Fehler. Schnell ab in die Strafrunde. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:03 PM Uli Petersen Schießt Denise Herrmann nun auch stehend stark, dann ist die Goldmedaille drin. DPA Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:03 PM Uli Petersen Ein Blick auf die anderen Deutschen: Franziska Preuß ist nach dem zweiten Schießen mit schon sechs Fehlern insgesamt 43., Franziska Hildebrand hat nur zwei Fehler, ist 36. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 1:01 PM Uli Petersen Die Sprint-Weltmeisterin Kuzmina lässt auch beim zweiten schießen zwei Scheiben stehen. Wieder zwei Strafrunden. Das wirft sie auf Rang 8 zurück. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:59 PM Uli Petersen Keine Fehler auch bei der Schwedin Brorsson sowie der Norwegerin Tandrevold . Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:58 PM Uli Petersen Auch Laura Dahlmeier zeigt keine Nerven. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:58 PM Uli Petersen Denise Herrmann trifft fünfmal. Super. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:57 PM Uli Petersen Es geht zum zweiten Schießen. Wieder liegend. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:57 PM Uli Petersen Laura Dahlmeier hat ihre Erkältung auskuriert. Heute kommt es für sie auf sichere Schießleistungen an. Bongarts/Getty Images Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:56 PM Uli Petersen Auf der Strecke zeigt Denise Herrmann ihre starke Form. Die 30-Jährige setzt sich an die Spitze, bestimmt das Rennen jetzt von vorne weg. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:55 PM Uli Petersen Franziska Preuß musste zweimal in die Strafrunde, Franziska Hildebrand einmal. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:54 PM Uli Petersen Perfektes erstes Schießen für das deutsche Duo Laura Dahlmeier und Denise Herrmann , die auf die zweite Runde als Führende und auf Rang drei gehen. Zwischen Dahlmeier und Kuzmina auf Rang 6 liegen gut 25 Sekunden. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:52 PM Uli Petersen Dahlmeier und Tandrevold treffen auch alle Scheiben. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:51 PM Uli Petersen Denise Hermann bleibt fehlerfrei. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:51 PM Uli Petersen Kuzmina verfehlt zwei Scheiben, muss zweimal in die Strafrunde. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:50 PM Uli Petersen Kuzmina fährt ins Stadion ein. Hinlegen, Gewehr richten - und fünfmal schießen. Darum geht es jetzt! Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:49 PM Uli Petersen Am Schießstand wird es gleich voll werden. Die ersten 20 Läuferinnen werden dort innerhalb von etwa einer Minuten ankommen ... Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:48 PM Uli Petersen Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:47 PM Uli Petersen Das ist Sprint-Weltmeisterin Anastasiya Kuzmina - hier beim Einschießen vor wenigen Minuten. Reuters Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:44 PM Uli Petersen So, dann bitte hinsetzen. Nach dem Start von Anastasiya Kuzmina wird es ab dem ersten Schießen Schlag auf Schlag gehen. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:42 PM Uli Petersen In Östersund ist das Einschießen jetzt zu Ende. Der Wind weht in wechselnden Böen am Schießstand. Mal sehen, wie viele Schüsse da heute "vom Winde verweht" werden. Immerhin: Bei -4 Grad Celsius ist es trocken, die Strecke dürfte schneller sein als noch gestern beim Sprint der Männer. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:36 PM Uli Petersen Noch ein kurzer Blick auf die Startpositionen der weiteren Favoritinnen: Die Weltcup-Führende Dorothea Wierer aus Italien startet als Zehnte (33,2 Sek.), ihre Teamkollegin Lisa Vittozzi , die im Weltcup Zweite ist, geht als 21. Läuferin auf die Strecke - ihr Rückstand auf Kuzmina beträgt 1:01,40 Min. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:33 PM Uli Petersen Für den DSV sind außer Favoritin Laura Dahlmeier noch Denise Herrmann (startet als Sechste 23,9 Sekunden nach Rennbeginn), Franziska Preuß (52,4 Sekunden) und Franziska Hildebrand (1:55,40 Min.) am Start. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:31 PM Uli Petersen Das Rennen wird folgendermaßen ablaufen: Nach zwei Kilometern geht es zum ersten Schießen - liegend. Ebenfalls liegend wird nach vier Kilometern geschossen. Die Stehend-Schießen folgen dann nach sechs und acht Kilometern, bevor es zum zwei Kilometern lange Schlussakkord auf der Strecke kommt. Sicher ist: Durch die vier Schießeinlagen (mit Strafrunden von 150 Metern für jeden einzelnen Fehler) wird das Feld ordentlich durcheinander gewirbelt werden. Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:26 PM Uli Petersen Zwei Jahre und fast einen Monat ist es her, dass Laura Dahlmeier die Verfolgung bei der WM in Hochfilzen gewann. Heute startet sie nach ihrer Bronzemedaille im Sprint vorgestern als Dritte. Ihr Rückstand auf Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei wird zu Beginn des Rennens 12,6 Sekunden betragen. Zwischen den beiden startet Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen - 9,7 Sekunden nach Kuzmina. DPA Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen und Männer 3/10/19 12:16 PM Uli Petersen "Hej, kära Biathlon-Fans" - spukt der Übersetzer im Netz aus als Begrüßung für den heutigen Nachmittag. Sechs Medaillen werden bei der WM im schwedischen Östersund verteilt. Um 13:45 Uhr starten 60 Frauen zum Verfolgungsrennen, um 16:30 Uhr folgt dann das Rennen mit ebenso vielen Männern. Meine Wenigkeit, Uli Petersen , bringt Ihnen das Geschehen auf die wie auch immer großen Bildschirme. Viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software