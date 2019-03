Laura Dahlmeier hat die 14. WM-Medaille ihrer Biathlon-Karriere gewonnen. Die 25-Jährige war nach ihrer Erkältung sichtlich geschwächt, konzentrierte sich deswegen auf ihre Leistung am Schießstand und sicherte sich so die Bronzemedaille im Sprint. Im Ziel lag Dahlmeier 12,6 Sekunden hinter Weltmeisterin Anastasiya Kuzmina. Silber gewann im schwedischen Östersund die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold.

Neben Dahlmeier sicherte sich auch Denise Herrmann eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am kommenden Sonntag (13.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Herrmann lag im Ziel 23,9 Sekunden hinter Kuzmina auf Platz sechs, überzeugte dabei vor allem mit der schnellsten Zeit in der Langlauf-Loipe. Franziska Preuss landete auf Platz 16, für Franziska Hildebrand (Platz 40) wird es in der Verfolgung keinen Spitzenplatz geben.

"Mir fehlen die Worte, es war so ein besonderes Rennen", sagte Dahlmeier in der ARD. "Mir ging es die letzten Tage überhaupt nicht gut, ich hatte Halsweh und brutalen Husten. Dass das so aufgegangen ist, damit hätte ich nicht gerechnet. Wichtig war, dass ich Null geschossen habe. Die letzten sieben, acht Minuten waren ein brutaler Kampf."

Getty Images Anastasiya Kuzmina

Dahlmeier hatte am Donnerstag wegen ihrer Krankheit die Mixed-Staffel - das deutsche Team gewann Silber - ausgelassen, um Kräfte zu schonen. Diese Rechnung ging auf, auch wenn sie in der Loipe nicht ihre gewohnte Dominanz ausspielen konnte. In der Rangliste mit der reinen Laufleistung lag sie auf Platz 17. Bei windigen Verhältnissen am Schießstand behielt Dahlmeier dann aber die Ruhe und traf alle zehn Scheiben.

Für Dahlmeier war es im zwölften WM-Rennen in Folge ihre zwölfte Medaille. In Hochfilzen 2017 hatte die Doppel-Olympiasiegerin fünf Mal triumphiert und einmal Silber geholt. Die WM wird am Samstag (16.30 Uhr) mit dem Sprint der Männer fortgesetzt.