Biathlon-WM Ein Schießfehler kostet Dahlmeier die Medaille

Laura Dahlmeier hat bei der Biathlon-WM in Östersund wieder eine starke Vorstellung gezeigt. Im Einzelrennen verpasste sie als Vierte die erhoffte Medaille dennoch knapp. Gold ging an die Schwedin Hanna Öberg.

Hinter Öberg sicherten sich die Italienerin Lisa Vittozzi und Frankreichs Justine Braisaz die Medaillen. Öberg und Vittozzi blieben am Schießstand komplett fehlerlos, Dahlmeier unterlief beim dritten Schießen ein einziger Fehler - und der kostete sie den Platz auf dem Podest. Braisaz war am Ende sieben Sekunden schneller. Nach 13 WM-Rennen am Stück war es das erste Mal, das Dahlmeier ohne eine Medaille nach Hause geht.

Vanessa Hinz rehabilitierte sich mit Platz 17 (2 Fehler) für ihre Enttäuschung im Sprint, als sie als 65. die Qualifikation für die Verfolgung verpasst hatte. Franziska Hildebrand (3 Strafminuten) als 28. und Franziska Preuß (4) als 34. landeten abgeschlagen im Feld.

"Es können leider nur drei auf dem Podium stehen, am Schluss haben leider ein paar Prozent gefehlt", sagte Dahlmeier in der ARD. Die 25-Jährige, die zuvor in Sprint und Verfolgung Bronze gewonnen hatte, war dennoch zufrieden: "Es war wieder ein richtig gutes Rennen. Vielleicht war ich beim Schießen nicht schnell genug."