+++ Biathlon-WM im Liveticker +++ Holt Herrmann auch in der Single-Mixed-Staffel Gold?

3/14/19 3:56 PM Für das DSV-Team hat Bundestrainer Mark Kirchner Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann und Erik Lesser benannt. Herrmann hatte nach ihrem Erfolg vom Sonntag auf den Einzel-Wettbewerb verzichtet und erklärt, sie wolle sich auf das kommende Wochenende konzentrieren, kehrt jetzt also schon in die Loipe zurück. Erik Lesser hat gerade einmal knapp 24 Stunden Pause gehabt, nachdem er gestern nach zwei Schießfehlern - den entscheidenden beim 4. Schießen - "nur" als 11. in Ziel kam. 3/14/19 3:53 PM Pro Nation werden eine Frau und ein Mann nominiert, die wie im normalen Staffelrennen je zweimal liegend beziehungsweise stehend schießen. Mit rund 1,5 Kilometern sind die Laufrunden sehr kurz, die Strafrunde ist auf überschaubare 75 Meter verkürzt. Es kommt also heute besonders auf schnelle und sichere Schützen an. 3/14/19 3:49 PM Hallo und herzlich willkommen zur Biathlon-Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund. Am heutigen Donnerstag sehen wir eine Premiere! Erstmals geht es um WM-Medaillen bei der Single-Mixed Staffel .