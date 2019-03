+++ Biathlon-WM im Liveticker +++ So läuft der Sprint der Frauen

Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:38 PM Henrik Bahlmann Daher stammt die Präzision. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:38 PM Marvin Rishi Krishan Joanne Reid bleibt fehlerfrei! Die ersten beiden Schießen leistet sie sich keinen einzigen Fehler und darf so ohne Strafrunde wieder auf die Loipe. Das Hobby der US-Amerikanerin: World of Warcraft, Sie kennen es möglicherweise von Ihren (Enkel-)Kindern. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:36 PM Henrik Bahlmann Sollten Sie Interesse an Sportwetten haben: Immer Marvins Meinung vertrauen und auf das genaue Gegenteil setzen. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:35 PM Marvin Rishi Krishan Meine Favoritin lässt mich im Stich. Vittozzi muss zwei Strafrunden laufen - mehr Konzentration am Schießstand, bitte! Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:34 PM Henrik Bahlmann Was für ein Timing der Norwegerinnen: Røiselands Zwischenzeit ist auf die Zehntelsekunde gleich mit Eckhoff. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:34 PM Marvin Rishi Krishan Die erste Deutsche ist unterwegs. Vanessa Hinz startet ins Rennen, gestern legte sie als Startläuferin das Fundament für den Silber-Sieg von Deutschland in der Mixed-Staffel. Nun kann sie im Sprint auch angreifen. In ihrer Freizeit macht sie gerne Triathlon - als wäre das hier nicht genug. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:33 PM Henrik Bahlmann Wierer kommt nur als Neunte aus dem Schießen. 35 Sekunden Rückstand hat sie auf die führende Weißrussin Alimbekava . Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:31 PM Henrik Bahlmann Zwei Strafrunden für die Italienerin. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:31 PM Henrik Bahlmann Wierer geht jetzt ins Schießen. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:31 PM Henrik Bahlmann Nun startet auch Marte Olsbu Røiseland in das Rennen. Die Norwegerin gewann neben Eckhoff gestern die Mixed-Staffel. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:30 PM Marvin Rishi Krishan Das ist Dorothea Wierer , die Zweite in der Weltcup-Gesamtwertung. Bis vor Kurzem führte sie das Klassement sogar an, dann wurde sie aber von ihrer Landsfrau Lisa Vittozzi an der Spitze abgelöst. Getty Images Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:29 PM Henrik Bahlmann Die Norwegerin muss in eine Strafrunde und kommt als Vierte hinter Gasparin , Reid und Bankes raus. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:28 PM Henrik Bahlmann Eckhoff ist am Schießstand. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:28 PM Henrik Bahlmann Wenn Sie sich fragen, was zwei Strafrunden für einen Zeitverlust bedeuten: Semerenko hatte vor dem Schießen über 14 Sekunden Vorsprung auf die Kanadierin Bankes . Nach dem Schießen und den Strafrunden sind es 34 Sekunden Rückstand. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:25 PM Henrik Bahlmann Semerenko war im Laufen eigentlich auf einem guten Weg. Beim Schießen musste sie aber gleich in zwei Strafrunden. Nach dem ersten Schießen fällt sie auf die hinteren Plätze. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:24 PM Henrik Bahlmann Uns Laura geht dagegen gerne klettern und fährt Mountainbike. Es gibt tatsächlich zu viele Daten auf dieser Welt. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:22 PM Marvin Rishi Krishan Laura Dahlmeier startet an 52. Position ins Rennen. Getty Images Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:22 PM Henrik Bahlmann Wenn Sie sich fragen, was Marvins Zusatzinfo soll: Der Weltverband IBU hat auf seiner Seite die Hobbys der verschiedenen Sportlerinnen aufgelistet. Die gleich startende Weltcup-Zweite Dorothea Wierer geht zum Beispiel gerne shoppen. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:20 PM Marvin Rishi Krishan Nun ist auch Tiril Eckhoff unterwegs. Die Norwegerin ist gestern bereits Weltmeisterin in der Mixed-Staffel geworden. In ihrer Freizeit strickt die 28-Jährige sehr gerne. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:18 PM Henrik Bahlmann In der Staffel gab es noch drei Nachladepatronen pro Schießen. Heute dürfen die Starterinnen direkt in die Strafrunde. Das könnte für Herrmann zu Problemen führen - gestern zeigte sie zwar eine überragende Laufleistung, hatte aber auch drei Fehlschüsse aufzuweisen. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:17 PM Henrik Bahlmann Insgesamt gibt es 95 Starterinnen. Falls sich noch irgendjemand über die geringe Leistungsdichte im Biathlon aufregen möchte. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:16 PM Henrik Bahlmann Los geht's! Semerenko ist unterwegs. 30 Sekunden liegen zwischen den jeweiligen Starterinnen. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:15 PM Henrik Bahlmann Gleich geht es mit der ersten Starterin Wiktorija Semerenko los. Die erste Deutsche ist Vanessa Hinz , sie startet an Position 36 in 18 Minuten. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:15 PM Marvin Rishi Krishan Ich setze heute auf Lisa Vittozzi, die sich gestern zwar die Kräfte nicht optimal eingeteilt hat, dafür eine saubere Leistung am Schießstand ablieferte. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:12 PM Henrik Bahlmann Herrmann war gestern für Dahlmeier in der Staffel eingesprungen - und machte einen hervorragenden Eindruck. So hervorragend, dass ich sie als Geheimfavoritin zu bezeichnen wage. Was ist dein Tipp, Marvin ? Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:11 PM Marvin Rishi Krishan Neben "Laura" gibt es noch einige andere Kandidatinnen für die Medaillenränge: Anastasia Kuzmina aus der Slowakei, die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland , Altmeisterin Kaisa Mäkäräinen aus Finnland, die beiden Italienerinnen Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer und auch Dahlmeiers Kollegin Denise Herrmann . Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:09 PM Henrik Bahlmann Bei der Mixed-Staffel fehlte Dahlmeier gestern noch. Eine Erkältung hatte sie erst auskurieren müssen. Bereits gestern gab es aber Entwarnung. Noch am Donnerstag trainierte sie für den Sprint, der heute stattfindet. Dementsprechend viel dürfen wir heute von ihr erwarten. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:04 PM Henrik Bahlmann Eine der Favoritinnen heute: Laura Dahlmeier. Oder wie meine Oma stets zu sagen pflegt: Laura. Die 25-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen kommt bei den Menschen gut an. Das mag an ihrer demütigen Art liegen, obwohl sie sich seit Pyeongchang im vergangenen Jahr Doppel-Olympiasiegerin schimpfen darf. Zum Vergleich: Magdalena Neuner wurde von meiner Oma immer "die Neuner" genannt. Nicht ganz so persönlich. Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 3:03 PM Marvin Rishi Krishan Gestern gab es zum Auftakt der Weltmeisterschaft bereits die Mixed-Staffel . Gold ging an Norwegen , das sich an der Spitze ein knappes Rennen mit dem deutschen Team lieferte. Für Deutschland gab es Silber, im achten und letzten Schießen fiel schließlich die Entscheidung. Auf dem dritten Platz landete Italien . Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll waren sichtlich froh über den Platz auf dem Treppchen. Reuters Biathlon-WM: Sprint der Frauen 3/8/19 2:57 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum Liveticker zur Biathlon-WM 2019 im schwedischen Östersund! Heute steht der Sprint der Frauen auf dem Programm. Mein Kollege Henrik Bahlmann und ich werden Sie durch das Rennen begleiten, das um 16.15 Uhr beginnt. Viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software