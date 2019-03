Biathlon-WM: Mixed-Staffel 3/7/19 2:37 PM Marvin Rishi Krishan Für das deutsche Team begann der Tag bereits mit einem Dämpfer: Laura Dahlmeier , die bei der WM 2017 in Hochfilzen in fünf Disziplinen Gold gewann, ist heute nicht mit von der Partie. Wie der DSV mitteilte, werden Dahlmeier wegen "leichter gesundheitlicher Probleme" verzichten, um ihre Leistungen in den anstehenden Einzel-Disziplinen nicht zu gefährden. Biathlon-WM: Mixed-Staffel 3/7/19 2:31 PM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum Liveticker zur Biathlon-WM 2019! Zum Auftakt der Weltmeisterschaft gibt es heute die Mixed-Staffel. Die Anwärter um die Podestplätze: Frankreich, Norwegen, Russland, Italien, Deutschland und Gastgeber Schweden. Show more Tickaroo Liveblog Software