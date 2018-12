Wintersport Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka holt ihren ersten Weltcupsieg

In Pyeongchang wurde sie überraschend Olympiasiegerin im Zweierbob. Nun hat Mariama Jamanka zum Saisonauftakt in Lettland ihr erstes Weltcup-Rennen gewonnen. Auch Platz drei ging an deutsche Athletinnen.