Zwei zeitgleiche Weltmeister Historischer Dreifachsieg im Viererbob

Die deutschen Bobpiloten haben den ersten Dreifacherfolg im Viererbob in der 93-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaften gefeiert. Am Königssee waren dabei Johannes Lochner und Francesco Friedrich exakt zeitgleich und wurden beide Weltmeister. Dritter wurde nach vier Läufen Nico Walther. Er fing in den letzten beiden Durchgängen Titelverteidiger Oskars Melbardis aus Lettland und Vancouver-Olympiasieger Steven Holcomb aus den USA noch ab.

Einen Doppelsieg wie den von Lochner und Friedrich hatte es bei der Bob-WM noch nie gegeben. Friedrich hält nun die Titel im großen und kleinen Schlitten, Lochner ist Welt- und Europameister in der Königsdisziplin des Sports. Friedrich gewann in dieser Saison bereits drei Weltcups, es waren bis zur WM die einzigen deutschen Vierer-Siege des Jahres.

Auf seiner Hausbahn am Königssee galt Lochner als klarer Favorit, allerdings warf zuletzt eine Viruserkrankung den Studenten zurück - vielleicht auch deshalb konnte Friedrich in den beiden entscheidenden Läufen am Sonntag noch mit Lochner gleichziehen.