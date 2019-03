Mariama Jamanka stürzt sich die Eisrinne hinunter. Sie zieht an den Lenkseilen ihres Bobs - genau zum richtigen Zeitpunkt und exakt so stark wie nötig, um perfekt die Kurven zu treffen. Sie legt sich hinein in die Wölbungen der Bahn, spürt die Beschleunigung beim Austreten und rauscht ins Ziel. Zehn- bis 15 Mal tut Jamanka das - in ihrem Kopf. Erst dann tritt sie an die Startlinie, und das Rennen kann beginnen.

Wenn die 28 Jahre alte Pilotin am Samstag im Whistler Sliding Center die ersten beiden von vier Läufen um die Weltmeisterschaft im Zweierbob fährt (ab 20.30 Uhr), dann hat sie zuvor ihre Visualisierungstechnik angewandt. Sich die Strecke vorab vorzustellen, das machen viele Pilotinnen. Die meisten mit geschlossenen Augen. Jamanka aber hat die Augen dabei geöffnet, "das ist meine persönliche Note", erzählt sie im Gespräch mit dem SPIEGEL. Sie ist ohnehin eine Athletin, die immer etwas genauer hinsehen will. Sonst wäre sie wohl auch nie so weit gekommen, dass sie nun als Favoritin auf den WM-Titel in Kanada gilt.

Die 28-Jährige hat die Machtverhältnisse im Bob neu geordnet

Vor einem Jahr gewann Jamanka ihr allererstes Bob-Rennen. Zufällig war das bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang. Die Tochter einer Deutschen und eines Gambiers siegte überraschend mit ihrer Anschieberin Lisa Buckwitz.

Nur wenige Wochen zuvor wurde Jamanka von ihrer gewohnten Partnerin Annika Drazek getrennt. Im deutschen Bob-Team rechneten sie Pilotin Stephanie Schneider mehr Medaillen-Chancen aus und stellten ihr mit Drazek die beste Anschieberin zur Seite. "Das hat sich wie eine Niederlage angefühlt", sagt Jamanka heute. Das zwangsvereinte Außenseiterduo aber gewann Gold. Schneider und Drazek wurden nur Vierte.

Jamanka, geboren und aufgewachsen in Berlin, wo Bob so populär ist wie Wiener Walzer in Gambia, ordnete die Machtverhältnisse in ihrem Sport neu. Und sie hat sie seither zementiert.

DPA Mariama Jamanka (l.), Lisa Buckwitz

Nach Olympia-Gold im Februar 2018 folgte im Oktober der Sieg bei den Deutsche Meisterschaften. Im Dezember gewann Jamanka ihr erstes Weltcup-Rennen in Sigulda, Lettland. Im Januar wurde sie Europameisterin im Rahmen des Weltcups in Königssee. Und weil sie vor einer Woche auch in Calgary siegte, krönte sich die Sportsoldatin, die in Oberhof stationiert ist und beim BRC Thüringen trainiert, zur ersten deutschen Weltcup-Gesamtsiegerin seit Cathleen Martini 2012. "Wir sind im Moment ganz gut in der Spur", sagt Jamanka.

Mit Annika Drazek hat Jamanka den besten Start im Klassement

Es gibt mindestens zwei Gründe für ihre neue Dominanz im Frauen-Bobsport. Der erste lautet Anschub, der zweite Zweifel. Seit dieser Saison beschleunigt wieder Annika Drazek ihren Bob. Mit ihr hat Jamanka den besten Start im gesamten Klassement. Den 170 Kilogramm schweren Schlitten bringen beide zusammen auf 35 Stundenkilometer. Experten haben errechnet, dass Jamanka mit Drazek beim Start vier bis sechs Hundertstel schneller ist als mit Buckwitz. "Annika ist einfach die beste Anschieberin, die wir in Deutschland haben", sagt Jamanka über die 23 Jahre alte Partnerin. Vor allem wegen ihrer Schnellkraft.

DPA Mariama Jamanka (l.), Annika Drazek

Von den fünf der acht Weltcups, die beide in dieser Saison gemeinsam fuhren, gewann Jamanka vier. Einmal wurde sie Zweite. In Innsbruck, St. Moritz und Lake Placid startete sie mit Kira Lipperheide oder Franziska Bertels, weil Drazek pausieren sollte. Jamanka wurde Zweite, Dritte und Vierte. Zur besseren Schubkraft trägt aber auch Jamanka selbst bei. Mit Martin Putze, der 2006 in Turin als Anschieber von André Lange Olympiasieger wurde, hat sie einen neuen Athletiktrainer. "Mit ihm habe ich noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht", sagt Jamanka.

Wären wir bei Grund Nummer zwei. Fragt man Jamanka, warum sie es nach oben geschafft hat, sagt sie: "Ich glaube, dass da auch eine Form der Selbstzweifel eine Rolle gespielt hat." Nie sei sie zufrieden mit sich gewesen. Immer habe sie neue Wege gesucht, um erfolgreich zu sein. Nur so kam sie überhaupt zum Bob.

Whistler ist eine gefährliche Bob-Bahn

Bis 2013 war Jamanka Hammerwerferin, kam aber über 48,42 Meter nie hinaus. "Hobbyweite", wie Jamanka sagt. Ihr Trainer in Berlin empfahl ihr den Wechsel zum Bob. In Potsdam fing sie an. Erst war sie Anschieberin. Weil sie aber merkte, dass sie für oben nicht gut genug war, schulte sie zur Pilotin um und schaute sich Youtube-Videos von den Strecken an, um schneller zu werden. Den Durchsetzungswillen habe sie von ihrer Mutter, sagt Jamanka. Als alleinerziehende Krankenschwester musste diese daheim stets aufs Geld schauen. Trotzdem habe sie sich durchgebissen und ihrer Tochter alles ermöglicht. "So bin ich auch geworden. Wenn es schwer wird, nehme ich den Kopf runter und arbeite mich durch", sagt Jamanka.

Die Youtube-Vorbereitung betreibt sie heute noch, obwohl sie nun an fast jeder Strecke mit "Olympic Champion" begrüßt wird. Sie habe trotz ihrer Erfolge immer noch Angst, nicht gut genug für die Konkurrenz zu sein, sagt Jamanka. Deshalb die zehn bis 15 gedanklichen Abfahrten vor dem eigentlichen Start, deshalb auch eine besondere Sorgfalt beim Material. "Diese Akribie muss sein. Es muss immer darum gehen, möglichst perfekt zu fahren", sagt Jamanka.

Und dann kann Bobsport ja auch gefährlich sein - vor allem im kanadischen Whistler. Vor einem Jahr stürzte Jamanka dort im Training. 2010 bei den Olympischen Spielen kippte der Bob von Cathleen Martini bei Tempo 146 Km/h in der Kurve um, ihre Anschieberin brach sich dabei das Sprunggelenk. 20 Prozent Gefälle hat die Strecke. "Einfach nur krass" sei das, sagt Mariama Jamanka. Angst aber habe sie nicht. Trotz aller Zweifel weiß sie ja, dass sie ziemlich gut vorbereitet ist.