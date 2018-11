Eisschnelllauf Pechstein schafft es auch mit 46 noch unter die Besten

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist beim Weltcup im japanischen Tomakomai über die 3000 Meter in die Top 10 gelaufen. Die fünfmalige Olympiasiegerin belegte bei eisigen und wechselnden Winden auf der Freiluftbahn in 4:18,927 Minuten den neunten Rang, den sie sich mit der zeitgleichen Niederländerin Reina Anema teilte.

Der Sieg ging an die Kanadierin Isabelle Weidemann (4:10,185), die die dreimalige Olympiasiegerin Martina Sablikova (Tschechien/4:13,005) und Francesca Lollobrigida aus Italien (4:13,472) klar distanzierte. Für die 46-jährige Pechstein war es in der jungen Weltcup-Saison das bislang beste Resultat auf den klassischen Einzelstrecken. Beim Auftakt in Obihiro/Japan war sie am vergangenen Wochenende Zwölfte über 3000 Meter geworden.

Pechstein schreibt damit auch wieder sportlich Schlagzeilen. Ihr juristischer Kampf gegen die Dopingsperre von 2010 hat auch in diesem Jahr wieder die Meldungen über sie dominiert. Zuletzt hatte sie versucht, vor Gericht die macht des Internationalen Sportgerichtshofes Cas zu beschneiden - sie war damit allerdings gescheitert.